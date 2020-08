Thường xuyên đá đấm, dùng khúc gỗ đánh con riêng của người tình, chưa hả giận, Việt còn châm điếu thuốc đang hút vào bụng, nách, bộ phận sinh dục của bé gái.

Ngày 19/8, TAND quận 12 (TP.HCM) mở phiên xét xử đối với bị cáo Hàn Quốc Việt (37 tuổi, ngụ quận 12) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Việt là kẻ hành hạ con riêng của người tình gây thương tật tới 47%, khiến dư luận bất bình suốt thời gian dài.

Theo cáo trạng truy tố, Việt từng bị TAND huyện Hóc Môn tuyên phạt 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ về dân sự nên chưa được xóa án tích.

Bị cáo Hàn Quốc Việt tại tòa

Năm 2016, Việt bị TAND quận 12 áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Sau khi cai nghiện trở về, tháng 2/2019, Việt chung sống như vợ chồng với chị D. tại nhà trọ ở phường Tân Hưng Thuận, quận 12.

Chị D. đã có một con gái riêng. Thời gian đầu, chị D. gửi con nhờ cha dượng chăm sóc. Đến tháng 8/2019, cha dượng gửi trả con cho chị.

Trong quá trình chung sống, bé gái thường xuyên bị Việt đá, đấm, dùng khúc gỗ đánh bầm tím khắp người. Tàn ác hơn, gã còn ngắt nhéo, châm điếu thuốc đang hút vào bụng, nách, bộ phận sinh dục của bé gái.

Sáng ngày 24/10/2019, cháu bé được một thanh niên không rõ lai lịch chở về Trà Vinh gửi lại cho cha dượng chị D.

Phát hiện người cháu chi chít vết thương; môi, tai bị rách và chảy máu; má, ngực, tay, chân, bộ phận sinh dục có nhiều vết bầm tụ máu... ông ngoại đưa bé đến Công an phường Tân Hưng Thuận trình báo.

Làm việc với cơ quan điều tra, Việt thừa nhận hành vi, song cho rằng một số vết thương là do cháu bé tự ngã. Các thương tích tại nách, bộ phận sinh dục do cháu bé đi chơi, ăn uống "bị lửa than của những chỗ buôn bán văng vào"... không phải do anh ta.

Chị D. khai những lần phát hiện các vết thương trên người con đều do Việt gây ta. Anh ta đánh con chị ít nhất 7 lần với lý do "không nghe lời hoặc tè dầm ra nệm".

Tại toà bị cáo khai, việc gây thương tích nơi vùng kín của cháu bé chỉ nhằm mục đích răn dạy không có ý định xâm hại.

Xét thấy, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiệm trọng, phạm tội nhiều lần, có nhân thân xấu nên cần phải có hình phạt nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Việt 8 năm tù.

