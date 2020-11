Hôm nay (30/11), TAND TP Hà Nội tuyên phạt Giàng Seo Diu (SN 2002, ở Lào Cai) mức án 18 năm tù vì tội Giết người, 8 năm tù vì tội Cướp tài sản.

HĐXX tuyên phạt Lưu Ngọc Vỹ (SN 2003, ở Thái Bình) 8 năm tù vì tội Giết người, 6 năm tù vì tội Cướp tài sản. Bị cáo Nguyễn Văn Sơn (SN 1997, ở Bắc Giang) nhận 9 tháng tù treo vì tội Không tố giác tội phạm.

Diu và Vỹ vốn là hai kẻ không nghề nghiệp, bỏ nhà đi sống lang thang ở Hà Nội. Ngày 17/7, Diu mua dao gấp, rủ Vỹ đi cướp tài sản.

Khoảng 1h30 phút ngày 19/7, Diu mang theo dao, cùng Vỹ đến khu vực đường Tôn Thất Thuyết, thuê anh Nguyễn Văn Quyết (lái xe ôm công nghệ Grab) chở đi nhiều địa điểm khác nhau, sau đó chở đến đoạn đường đê sông Đuống.

Thấy đoạn đường vắng người qua lại, Diu bảo anh Quyết dừng xe, cùng lúc Vỹ khống chế, ôm giữ lái xe để Diu đâm 5 nhát vào ngực phải, lưng và cẳng tay anh Quyết, gây ra các vết thương có tỷ lệ tổn hại sức khỏe 52% cho nạn nhân.

Anh Quyết được mọi người đưa đi cấp cứu và điều trị kịp thời nên không bị tử vong. Cáo buộc cho rằng, nạn nhân không chết nằm ngoài ý thức chủ quan của bị cáo.

Gây án xong, Diu và Vỹ chiếm đoạt của nạn nhân chiếc xe máy, ví da bên trong có 6,1 triệu đồng. Cả hai bỏ trốn ở Bắc Giang, mang xe máy của anh Quyết đi cầm cố lấy tiền chia nhau.

Đến ngày 23/7, khi đang ngồi chơi tại quán games ở đường Mỹ Đình, Vỹ kể cho bạn là Nguyễn Viết Sơn biết chuyện đã đâm lái xe ôm cướp tài sản.

Bị cáo Sơn biết chuyện bạn gây án nhưng không trình báo công an nên bị truy tố tội Không tố giác tội phạm.

Ngày 24/7, Diu bị công an phát hiện, bắt giữ, Vỹ đến CQĐT đầu thú.

