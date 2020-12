Dùng tiền giả để mua điện thoại Iphone ở Hà Nội, nam thanh niên bị công an bắt quả tang.

Hôm nay (8/12), TAND TP Hà Nội tuyên phạt Lê Duy Phúc (SN 2001, ở Mê Linh), Trần Trung Đức (SN 1991, ở Nam Từ Liêm) và Trần Công Thắng (SN 1997, ở Hoài Đức) lần lượt các mức án 7 năm, 6 năm và 4 năm tù vì tội Lưu hành tiền giả.

Trước đó, ngày 16/4, Công an phường Tây Mỗ nhận được đơn trình báo của anh Đỗ Bình Dương (SN 1995, ở Bắc Giang) về việc bị đối tượng có tài khoản Facebook “Trần Trung Hiếu” trả tiền mua điện thoại iPhone 6S bằng tiền giả.

Bị cáo tại tòa

Tối cùng ngày, anh Dương tiếp tục nhận được đơn đặt hàng qua Facebook của người có tài khoản tên “Mai Văn Trung”. Nghi ngờ người mua điện thoại này chính là người đã dùng tiền giả mua điện thoại của mình trước đó, anh Dương đã trình báo công an.

Tối ngày 16/4, anh Trường đem điện thoại giao cho khách. Ngay khi đó, công an bắt quả tang bị cáo Đức, thu vật chứng là nhiều tờ tiền giả.

Tại cơ quan điều tra, Đức khai, do có nhu cầu mua tiền giả về tiêu thụ, sáng 15/4, anh ta vào mạng xã hội Facebook tìm hiểu. Đức thấy tài khoản Facebook tên “Nhung Sói” có bình luận ở bài viết giao bán tiền giả.

Bị cáo đã nhắn tin cho tài khoản trên thỏa thuận mua 4 triệu đồng tiền thật lấy 10 triệu đồng tiền giả. Hai bên cho nhau số điện thoại và hẹn đến khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) để giao nhận.

Sau khi mua được 10 triệu đồng tiền giả, Đức dùng để mua điện thoại và bị bắt giữ.

Từ số điện thoại của người bán tiền giả do Đức cung cấp, CQĐT đã triệu tập bị cáo Phúc.

Theo khai nhận của Phúc, ngày 11/4, anh ta lên mạng tìm hiểu, liên hệ và mua 16 triệu đồng tiền giả (gồm 32 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng có cùng số seri), với giá 4 triệu đồng tiền thật của một người có tài khoản Facebook tên “Gì Tôi Tên”.

Sau khi nhận được số tiền giả, Phúc bán lại cho cho Đức và Thắng. Cả hai đã dùng tiền giả trên để mua hàng hóa.

Kết quả xác minh đối tượng có tài khoản Facebook tên “Gì Tôi Tên” cho thấy, người này đã có hành vi mua tiền giả của Nguyễn Văn Tác, Cao Văn Phương và Vũ Thị Nhài.

Nhưng do chưa xác định được người này nên CQĐT đã tách rút các tài liệu liên quan để tiếp tục làm rõ đối tượng có tên Facebook “Gì Tôi Tên”.

Đối với Tác, Phương và Nhài, những người này đã bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Nam Định khởi tố bị can về tội Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả.

T.Nhung