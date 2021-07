Phát hiện thấy vợ và người tình đang quan hệ tình dục, Tân điên cuồng lao đến đâm tới tấp vào người tình địch rồi đi đầu thú.

Tòa án Quân sự Quân khu 3 vừa mở phiên xét xử đối với bị cáo Nguyễn Hữu Tân (39 tuổi, trú phường Bắc Sơn, TP Uông Bí) về tội “Giết người”.

Theo truy tố, khoảng tháng 6/2020, do nghi ngờ vợ là chị Nguyễn Thị S. ngoại tình nên Tân đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình vào xe mô tô của chị S.

Khoảng 17h30 ngày 01/9/2020, khi đi làm về không thấy vợ ở nhà, Tân kiểm tra thấy vị trí xe của chị S. đang ở một nhà nghỉ, anh ta liền chạy xe tới. Thấy xe vợ dựng dưới sảnh nhà nghỉ, Tân giả vờ thuê một phòng.

Nguyễn Hữu Tân khi ra đầu thú

Lên tầng 2, Tân đi kiểm tra từng phòng, tới phòng 202, nghi vợ đang ở phía trong, anh ta đạp tung cửa xông vào thì phát hiện thấy vợ và người tình là anh Nguyễn Thành C. đang quan hệ tình dục với nhau.

Chứng kiến sự việc, Tân chửi bới và xông vào đánh tình địch nhưng bị vợ can ngăn. Tức giận, anh ta lấy con dao bấm đeo ở chùm chìa khóa rạch vào mặt anh C. Hoảng hốt, chị S. cố giằng con dao ra khỏi tay chồng., khiến Tân càng điên cuồng lao về phía tình địch đâm nhiều nhát vào ngực anh C.

Gây án xong, Tân bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến 0h30 ngày 2/9/2020, anh ta tới cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Về phần anh C., dù được chị S. đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã chết trước khi tới bệnh viện.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và tỏ ra ân hận trước việc làm của mình.

Xét thấy, hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền được sống của bị hại là khách thể được pháp luật hình sự bảo vệ. Tuy nhiên, bị hại cũng có một phần lỗi, gia đình bị hại đề nghị xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Vì vậy, sau khi xem xét, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tân 7 năm 3 tháng tù.

Ghi nhận việc tự nguyện thỏa thuận bồi thường giữa bị cáo và gia đình bị hại số tiền 160 triệu đồng.

Thanh Phương