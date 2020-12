Không muốn tiếp tục quan hệ ngoài luồng, Diệu hẹn người tình tới nhà nghỉ rồi nhờ bạn đánh dằn mặt để anh này sợ mà không làm phiền mình nữa.

Ngày 7/12, TAND TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thành Công (30 tuổi), Lê Thị Diệu (34 tuổi) cùng ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM về tội “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, TAND huyện Củ Chi đã tuyên phạt bị cáo Công 9 tháng tù, bị cáo Diệu 12 tháng tù.

Sau phiên sơ thẩm, bị hại là anh Võ Thanh Nguyên làm đơn kháng cáo, đề nghị tăng hình phạt đối với hai bị cáo, đồng thời xem xét khởi tố thêm tội “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Theo Bản án sơ thẩm, giữa anh Nguyên và bị cáo Diệu quen biết nhau từ năm 2019 và cả hai thường xuyên hẹn nhau tới nhà nghỉ để quan hệ tình dục.

Sau đó, Diệu muốn chấm dứt quan hệ tình cảm nhưng anh Nguyên không đồng ý, thường xuyên làm phiền Diệu. Bực tức, Diệu đã nhờ Công, Nguyễn Đức Khang và bạn của Khang (chưa rõ lai lịch), đánh dằn mặt anh Nguyên.

Trưa ngày 15/1, sau khi hẹn anh Nguyên tới nhà nghỉ, Diệu nhắn tin cho Công và Khang tới.

Vừa tới nơi, Công tự xưng là chồng Diệu rồi đấm thẳng vào mặt anh Nguyên. Khang cũng dùng cây sắt đánh vào người nạn nhân.

Sau khi vùng vẫy thoát khỏi nhóm của Công, anh Nguyên lên xe chạy khỏi nhà nghỉ thì Khang và 3 người bạn của Khang (chưa rõ lai lịch) đuổi theo, khống chế, đưa anh tới khu vực đồng trống ở xã Tân Thạnh Tây để đánh đập, lấy đi 1 chiếc điện thoại di động và 21 triệu đồng.

Khi được nhóm Khang thả về, anh Nguyên đã tới cơ quan Công an trình báo sự việc.

Hiện nhóm của Khang đang bỏ trốn nên Cơ quan điều tra sẽ xử lý sau.

Tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa, cả hai bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Tại phiên phúc thẩm, HĐXX nhận định, cấp sơ thẩm đã tuyên đúng người đúng tội, đúng pháp luật nên sau khi xem xét, HĐXX đã giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Liên quan tới vụ án, bị cáo Diệu và bị hại Nguyên có hành vi vi phạm chế độ một vợ một chồng, Công an huyện Củ Chi đã có công văn đề nghị Công an xã Trung An xử lý vi phạm hành chính về hành vi trên nên TAND huyện Củ Chi không xem xét trong phiên tòa.

