Cường đánh anh M. một cái vào đầu, nói: “Công an huyện Hoài Đức từ thằng to đến thằng nhỏ tao còn không sợ, huống hồ công an tỉnh mày”.

Hôm nay (25/8), TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Hoàng Mạnh Cường, Cù Việt Phương (đều SN 1986, ở Bắc Ninh), Nguyễn Trung Thành (SN 1984), Ngô Tuấn Hưng (SN 1990) và Đặng Tuấn Hưng (SN 1986, đều ở Hoài Đức) ra xét xử Tội cướp tài sản.

Theo truy tố, Cường và đối tượng tên Bích (chưa xác định được lai lịch) đánh bạc, bà Bích bị thua nhưng không trả tiền cho Cường.

Các bị cáo tại tòa

Thông qua các mối quan hệ xã hội, Cường tưởng bà Bích là chủ một quán phở ở huyện Hoài Đức nên chiều 24/3/2019 đã rủ đám “đàn em” đến quán phở để gặp bà Bích đòi nợ.

Tại quán, nhóm của Cường gọi đồ ăn, uống, nhưng không trả tiền. Trong khi ăn uống, Cường gọi anh Phạm Văn Bảy (nhân viên quán phở) hỏi bà Bích, anh này trả lời không biết.

Cường đe dọa: “Nếu hôm nay không có 200 triệu thì tao dẹp, dỡ quán”. Thành nói thêm: “Hôm nay mà không có tiền thì đừng hòng làm ăn gì”.

Đến 14h30 cùng ngày, nhóm của Cường thấy anh Đoàn Văn M. ( SN 1980, ở Tiên Lãng, Hải Phòng), bạn của chị Đỗ Thị V., chủ quán phở đi về quán lấy đồ cho con trai đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Cường nghĩ anh M. là người chung vốn làm ăn với bà Bích nên gọi anh này vào bàn ngồi, ép uống bia, nhưng anh từ chối.

Cường hỏi anh M. làm gì, anh giới thiệu là Công an ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Nghe đến đây, Cường đánh anh M. một cái vào đầu, nói: “Công an huyện Hoài Đức từ thằng to đến thằng nhỏ tao còn không sợ, huống hồ công an tỉnh mày”.

Thấy Cường nói: “Để đàn em tao giải quyết”, Phương vào bếp lấy dao ra dí vào cổ anh M. đe dọa: “Nếu trong 2 tiếng nữa không có 200 triệu, tao đâm mày chết”.

Anh M. xin đi vệ sinh rồi lợi dụng sơ hở trốn ra ngoài, đến Công an huyện Hoài Đức trình báo. Cường và nhóm đàn em bị bắt giữ sau đó.

Trước khi diễn ra phiên tòa, chủ quán phở yêu cầu các bị cáo bồi thường hơn 1,8 triệu đồng gồm 620.000 đồng tiền ăn và 1 khay thịt bị Cường đạp đổ trị giá 1,2 triệu đồng.

Anh M. bị đánh nhưng từ chối giám định thương tích và yêu cầu xử lý nghiêm các bị cáo.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Cường 12 năm tù. Các bị cáo còn lại nhận 7-11 năm tù.

