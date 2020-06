Chán nản với cuộc sống cơ cực nơi quê nhà, người phụ nữ đó "nhắm mắt đưa chân" qua biên giới, để rồi chở thành nạn nhân của kẻ buôn bán người.

Hôm nay (12/6), TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa bị cáo La Thị Hiền (SN 1994, ở Nghệ An) ra xét xử phúc thẩm. Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ tội của bị cáo.

Trước đó, vào khoảng tháng 11/2016, Hiền sinh sống tại Trung Quốc, có liên lạc tin nhắn qua Facebook với chị La Thị T. (SN 1992, đồng hương).

Bị cáo tại tòa

Qua trò chuyện, chị T. tâm sự với Hiền về cuộc sống cơ cực, khốn khổ, không có tiền nuôi con. Nghe vậy, Hiền rủ người đồng hương sang Trung Quốc lấy chồng. Bị cáo vẽ ra cuộc sống tốt đẹp, được chồng yêu thương để dụ dỗ.

Nghe Hiền rủ rê, chị T. nhờ bị cáo tìm giúp người tốt để sang Trung Quốc lấy chồng. Hiền đồng ý, bảo chị T. bắt xe khách ra TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, sẽ có người đưa sang Trung Quốc.

Sáng hôm sau, chị T. bắt xe khách xuống TP Vinh rồi tiếp tục bắt xe ra TP Móng Cái. Tới nơi, chị T. liên hệ với Hiền và được một người đưa vượt biên sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch.

Hiền cùng người chồng Trung Quốc đón chị T. ở TP Bắc Kinh rồi đưa về nhà mình. Ở nhà Hiền được 15 ngày, chị T. bị Hiền bán cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 70.000 NDT (tương đương 240 triệu đồng).

Số tiền này, Hiền chia cho chị T. 30.000 NDT và giữ số còn lại. Chị T. nhờ Hiền gửi về nhà 15.000 NDT (khoảng 50 triệu đồng), số còn lại nhờ Hiền giữ hộ.

Tháng 8/2018, Hiền về Việt Nam và sinh sống ở Nghệ An. Cuối tháng 6/2019, chị T. cũng trở về Việt Nam. Đến ngày 25/7/2019, chị T. đến Công an huyện Con Cuông, Nghệ An tố cáo Hiền về hành vi mua bán người.

Ngày 26/7/2019, Hiền đến Công an huyện đầu thù và khai nhận tòa bộ hành vi phạm tội.

Qúa trình điều tra, chị T. yêu cầu Hiền trả lại số tiền 15.000 NDT mà chị này đã gửi Hiền cất giữ khi còn ở bên Trung Quốc.

Bản án sơ thẩm cho rằng, Hiền đã lợi dụng sự nhẹ dạ, hoàn cảnh khó khăn của bị hại để đưa họ sang Trung Quốc bán, nhằm thu lợi bất chính, cần phải xử nghiêm. Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo mức án 5 năm tù.

Sau khi xem xét, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định giảm cho bị cáo 1 năm tù. Hiền phải thi hành mức án 4 năm tù giam.

T.Nhung