Vũ Văn Tập bị đưa ra xét xử và phải lĩnh 15 tháng tù tội "Chống người thi hành công vụ".

Chiều 24/2, tại Nhà văn hóa trung tâm huyện Bình Giang (Hải Dương) diễn ra phiên xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với bị cáo Vũ Văn Tập (32 tuổi, ở thôn Lý Dương, xã Vĩnh Hồng, Bình Giang) về tội "Chống người thi hành công vụ" theo khoản 1, điều 330, Bộ luật Hình sự.

Phiên tòa thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19. Chỉ những người tham gia vào quá trình tố tụng mới có mặt trong phòng xét xử và thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách. Phiên xét xử được truyền thanh trực tiếp đến các xã, thị trấn trong huyện.

Theo cáo trạng vụ án, vào trưa 17/2, tổ công tác tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở thôn Bình An, xã Tân Việt, huyện Bình Giang phát hiện Vũ Văn Tập phóng xe máy qua chốt, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe để vào khai báo y tế.

Khoảng 3 phút sau, Vũ Văn Tập quay lại chốt, bị cáo được anh Phạm Xuân Lợi, Phó Trưởng Công an xã Tân Việt, Tổ trưởng chốt kiểm soát và một số người khác yêu cầu vào kiểm tra y tế. Không những không tuân thủ, bị cáo tỏ thái độ chống đối, chửi bới, lăng mạ và đấm vào mặt anh Lợi.

Cú đấm khiến một mắt kính cận của anh Lợi bị vỡ và làm da mặt xây xước nhẹ. Lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch thôn Bình An đã khống chế Tập, giao Công an xã, đồng thời báo cáo Công an huyện và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Bình Giang. Vũ Văn Tập đã bị tạm giữ hình sự ngay sau đó.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện Bình Giang xác định đây là vụ án điểm, dư luận đặc biệt quan tâm nên các cơ quan thống nhất tiến hành điều tra, truy tố, xét xử theo đúng thủ tục rút gọn.

"Việc khẩn trương đưa vụ án của Tập ra xét xử (trong vòng 8 ngày từ khi phạm tội đến khi xét xử) nhằm phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh đang thực hiện quyết liệt, thần tốc. Đây cũng là biện pháp hiệu quả để tuyên truyền, giáo dục, tạo sức răn đe trong quần chúng nhân dân", Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa nói.

Theo Báo Giao thông