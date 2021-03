Gạ gẫm bạn gái nhí quan hệ tình dục, Mai Thành Dự (21 tuổi, quê ở tỉnh Kiên Giang) bị gia đình nạn nhân tố cáo ra công an.

Ngày 17/3, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Mai Thành Dự về tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Phiên tòa được mở theo kháng nghị, đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo của VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại tòa, đại diện VKSND Cấp cao cho rằng, mức án mà cấp sơ thẩm tuyên đã đánh giá đúng, đủ mức độ, tội danh của bị cáo nên đã rút kháng nghị.

Sau khi xem xét, HĐXX chấp nhận đề nghị của VKS, đình chỉ vụ án.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng tháng 2/2020, qua mạng xã hội zalo, Dự quen biết cháu T. (13 tuổi, ngụ Bà Rịa- Vũng Tàu).

Sau vài tháng nói chuyện, tháng 5/2020, cả 2 nảy sinh tình cảm. Dự đã dụ dỗ cháu T. quan hệ tình dục.

Đến ngày 8/6/2020, thấy con gái có nhiều biểu hiện bất thường, mẹ T. đã dò hỏi và biết được sự việc.

Ngay sau đó, gia đình T. đã đến cơ quan công an tố cáo hành vi của Dự. Tại CQĐT và tại phiên tòa, Dự thừa nhận hành vi phạm tội.

Xét thấy, hành vi của bị cáo đã xâm phạm tới sức khỏe của nạn nhân, gây mất trật tự xã hội nên TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tuyên phạt bị cáo 9 năm tù.

