Chiều 23/6, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Khiêm, 13 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo Lê Minh Nhựt (22 tuổi, ở Sóc Trăng) và Thái Dương Hoàng Bửu (25 tuổi, ở TP Cần Thơ) bị tuyên 5 năm tù về tội “Lưu hành tiền giả”.

Ngoài ra, 5 bị cáo khác cũng trong vụ án này bị phạt mức án 2-3 năm tù nhưng được hưởng án treo.

Theo cáo trạng, tháng 6/2020, Khiêm lên Youtube xem cách làm tiền giả. Sau đó, thanh niên này nảy sinh ý định làm tiền giả nên mua máy in phun màu, laptop và trực tiếp thực hiện các công đoạn làm tiền giả.

Khiêm làm được 150 triệu đồng tiền giả với các tờ mệnh giá 500.000 đồng, sau đó lên mạng tìm người bán.

Cũng theo cáo trạng, Khiêm bán tiền giả cho Bửu, Nhật và 3 người khác. Số tiền giả bán tổng cộng 88 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 26 triệu đồng.

Ngoài ra, Khiêm còn bán cho Phùng Ngọc Thể và Võ Hoàng Trúc Vy tới 51 triệu đồng tiền giả. Trong quá trình bán tiền giả cho 2 người, Khiêm còn đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt 5 triệu đồng.

Sau khi mua tiền giả từ Khiêm, Bửu bán lại 15 triệu đồng cho 2 người. Còn Nhựt, sau khi mua được 15,5 triệu đồng tiền giả thì dùng tiền này đổ xăng, mua card điện thoại, thuốc hút… nhằm để đổi lấy tiền thật.

Tại tòa, luật sư bào chữa cho Khiêm cho rằng, bị cáo vừa tốt nghiệp đại học, chưa xin được việc làm.

Bị cáo mới lập gia đình, không biết suy nghĩ thế nào lại đi đến hành vi vi phạm pháp luật…

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến quyền quản lý tài chính, chính sách tiền tệ của Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự an toàn xã hội nên đã tuyên mức án như trên.

Ngày 3/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ đang thụ lý, điều tra vụ tàng trữ, sản xuất tiền giả xảy ra tại xã Mỹ Khánh, do Công an huyện Phong Điền chuyển lên.