Đợi mẹ con chị L. ngủ say, Hiếu trèo rào, lẻn vào nhà, đổ xăng thiêu sống mẹ con người tình rồi bỏ trốn.

Ngày 20/1, TAND cấp cao tại TP.HCM, mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Danh Hiếu Nghĩa (42 tuổi, quê Đồng Tháp) về tội “Giết người”.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã tuyên phạt bị cáo mức án chung thân về tội danh này. Cho rằng, bản án đối với bị cáo là quá thấp nên VKSND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã có kháng nghị, đề nghị tăng án.

Theo bản án sơ thẩm, đầu năm 2020, Nghĩa và chị L. (ở Bà Rịa- Vũng Tàu) có quan hệ tình cảm với nhau. Tuy nhiên, do xảy ra nhiều mâu thuẫn nên Nghĩa nảy sinh ý định giết chị L.

Bị cáo Danh Hiếu Nghĩa tại phiên sơ thẩm. Ảnh: HH

Khoảng 19h ngày 27/3/202, Nghĩa mua 25 nghìn đồng xăng, đổ vào can nhựa rồi đợi đến 2h sáng hôm sau khi mẹ con chị L. ngủ say, anh ta mang theo dao, găng tay cao su và can nhựa đựng xăng đến phòng trọ của chị L. tại số 89/21/7 Phước Thắng, phường 12, TP.Vũng Tàu.

Tại đây, khi thấy một số nhà hàng xóm chị L. chưa ngủ nên Nghĩa nhặt 4 thanh kẽm và 1 sợi dây điện buộc vào các cửa ra vào của nhà hàng xóm.

Sau đó, anh ta cầm theo can xăng trèo rào, đột nhập vào nhà chị L., đổ xăng từ cửa sổ vào phòng và bật lửa đốt. Thấy ngọn lửa bốc lên dữ dội, Nghĩa nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Phát hiện cháy, người dân vội tới dập lửa, đưa mẹ cho chị L. đi cấp cứu, nhưng do thương tích quá nặng nên chị L. tử vong vào ngày 28/3, còn con trai chị tuy thoát chết nhưng bị bỏng nặng với tỷ lệ thương tích 68%.

Tại phiên sơ thẩm và phúc thẩm, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Xét thấy, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, mất nhân tính, gây hoang mang dư luận, không còn khả năng cải tạo. Việc cấp sơ thẩm tuyên bị cáo mức án chung thân là chưa thỏa đáng.

Vì vậy, sau khi xem xét, HĐXX đã chấp nhận kháng nghị của VKSND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, tăng án từ chung thân lên tử hình đối với bị cáo Danh Hiếu Nghĩa.

Thanh Phương