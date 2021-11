Tin lời Mai Văn Cường, quý bà Hà Nội bị bị cáo lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt 2 tỷ đồng.

Hôm nay (24/11), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Mai Văn Cường (SN 1974, ở quận Thanh Xuân) mức án 13 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, khoảng tháng 4/2016, Cường vay của chị Nguyễn Thị M. (SN 1974, ở Hà Nội) 2 tỷ đồng để làm dự án tại Hải Phòng, hẹn 3 tháng sau sẽ hoàn trả.

Bị cáo tại tòa

Sau nhiều lần khất nợ, quá thời hạn cam kết trả nợ, bị cáo cắt đứt liên lạc, tắt máy, đổi số điện thoại, di chuyển nơi ở và chỗ làm việc khác, không đăng ký tạm trú, không thông báo cho chính quyền địa phương.

Ngày 19/6/2019, chị M. gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an. Ngày 20/1/2020, Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cường.

Quá trình điều tra, không xác định được Cường ở đâu, làm gì nên cơ quan công an ra quyết định truy nã. Đến ngày 1/9/2020, Cường đến cơ quan công an đầu thú.

Tại CQĐT, chị M. trình bày, khi gặp nhau, Cường giới thiệu anh ta đang làm ở Ban quản lý dự án thuộc Văn phòng Chính phủ, có thể lấy được quyền thi công các dự án xây dựng. Vì vậy, chị M. nhờ Cường tìm dự án xây dựng.

Đến tháng 4/2016, sau nhiều lần gặp gỡ, trao đổi, chị M. đồng ý đưa 2 tỷ đồng cho Cường để lấy dự án điện đường nông thôn ở Hải Phòng.

Sau khi cầm tiền, bị cáo nói “dự án này đã bị người khác nhận và không lấy được, còn số tiền 2 tỷ đồng, Cường vay chị M.”.

Xác minh tại Văn phòng Chính phủ cho thấy, không có ai tên Mai Văn Cường với lý lịch như trên. Cơ quan này cũng không có chủ trương hay triển khai dự án điện đường nông thôn tại Hải Phòng.

T.Nhung