Cho rằng có nhiều vấn đề cần làm rõ, VKSND tối cao tiếp tục trả hồ sơ lần 2 đối với vụ án khu đất vàng tại 8-12 Lê Duẩn do cựu Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài và đồng phạm thực hiện.

Ngày 27/5, Viện KSND tối cao quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Thành Tài (nguyên Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM giai đoạn 2008 - 2011) cùng 4 đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Đây là lần thứ 2 Viện KSND Tối cao trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Liên quan tới việc giao đất, cho thuê đất tại số 8 - 12 Lê Duẩn (P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM), 5 bị can bị truy tố gồm ông Nguyễn Thành Tài và các thuộc cấp là Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc sở TN&MT TP.HCM), Nguyễn Hoài Nam (cựu Bí Thư Q.2), Trương Văn Út (nguyên Phó phòng Quản lý đất thuộc sở Tài nguyên & Môi trường TP.HCM) và Lê Thị Thanh Thuý (nguyên Chủ tịch HĐQT công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm và công ty CP Đầu tư Lavenue).

Ông Nguyễn Thành Tài và Lê Thị Thanh Thúy

Theo kết luận điều tra bổ sung lần 1, giai đoạn 2008 - 2011 ông Nguyễn Thành Tài giữ cương vị Phó chủ tịch UBND TP.HCM, phụ trách lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, đầu tư xây dựng, quản lý nhà. Về sai phạm trong vụ giao lô đất số 8 - 12 đường Lê Duẩn, Q.1, bước đầu xác định ông Nguyễn Thành Tài vì mối quan hệ tình cảm với bà Lê Thị Thanh Thuý mà giao cho công ty của bà này.

Lô đất này rộng 4.896m2 là công sản Nhà nước, do công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà (gọi tắt là công ty Quản lý Nhà) thuộc UBND TP.HCM quản lý. Ông Tài đã chỉ đạo cấp dưới giao lô đất cho công ty bà Thuý.

Từ đề xuất của công ty Quản lý Nhà, ông Tài chấp thuận thành lập pháp nhân mới để đầu tư khai thác dự án. Trong đó, công ty Quản lý Nhà góp 50% cổ phần, số còn lại là 4 doanh nghiệp của Bộ Công thương.

Nhưng ngay sau đó, công ty Quản lý Nhà có đề xuất cho công ty Hoa Tháng Năm của bà Thuý tham gia 30% dự án. Khi thành lập pháp danh mới, là công ty CP Đầu tư Lavenue, bà Thuý khi đó là Chủ tịch HĐQT công ty Hoa Tháng Năm cũng giữ cương vị Chủ tịch HĐQT công ty Lavenue.

Đáng nói 50% vốn góp ban đầu của 4 doanh nghiệp của Bộ Công thương là nguồn đi vay từ doanh nghiệp khác. Rất nhanh sau đó, 4 doanh nghiệp này đã bán đứt 50% cổ phần cho doanh nghiệp cho vay vốn. Kết cục phần vốn Nhà nước trong dự án chỉ còn 20%, còn lại 80% rơi vào tay tư nhân.

Có thể nói đây là thủ đoạn tinh vi để chuyển đất vàng từ quản lý Nhà nước vào tay tư nhân. Thời điểm điều tra, Công an xác định, ông Nguyễn Thành Tài và các đồng phạm đã gây thiệt hại, thất thoát, lãng phí cho Nhà nước số tiền lên đến hơn 2.000 tỷ đồng.

Trong vụ án nói trên còn có vai trò của bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ (nguyên Giám đốc công ty Quản lý Nhà). Bà này đã ký các tham mưu, đề xuất cho công ty Hoa Tháng Năm tham gia vào dự án, đề xuất thành lập pháp nhân mới khai thác dự án; tham mưu cho ông Nguyễn Thành Tài ký quyết định thanh lý, tháo dỡ nhà số 12 đường Lê Duẩn…

Nhưng khi xảy ra vụ án, bà Thuỷ đã bỏ trốn. Bộ Công an đã có quyết định tách vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra bị can và phát lệnh truy nã đối với bà Thuỷ, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Theo kết luận điều tra bổ sung lần 1, về yêu cầu điều tra, xác minh làm rõ về tài sản của các bị can để kê biên, đảm bảo thu hồi tài sản cho nhà nước, cơ quan công an đã kê biên 11 bất động sản thuộc sở hữu của 4 bị can: Kiệt, Nam, Út và Thúy tại TP.HCM.

Về yêu cầu xem xét, xác định hậu quả thiệt hại và thất thoát do hành vi phạm tội của các bị can gây ra, theo kết luận điều tra bổ sung, hậu quả, thiệt hại đối với ngân sách nhà nước là hơn 4,7 tỉ đồng; số tiền ngân sách nhà nước chưa thu được do hành vi giao đất, cho thuê đất trái quy định của các bị can là hơn 248 tỉ đồng.

