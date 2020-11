Để có tiền sử dụng vào mục đích cá nhân và trả lãi cho các khoản vay, ông Bình đã chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ thu, nộp khống và một loạt hành vi sai phạm khác khiến DongABank mất gần 9.000 tỷ đồng.

Ngày 19/11, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm lần 2 đối với bị cáo Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongABank) và 11 đồng phạm về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Đây là giai đoạn hai vụ án xảy ra tại ngân hàng DongABank.

Phiên tòa dự kiến diễn ra đến ngày 30/11, do thẩm phán Phạm Lương Toản làm chủ tọa.

Bị cáo Trần Phương Bình

Trước đó, sau 20 ngày xét xử, ngày 13/7, TAND TP.HCM đã quyết định trả hồ sơ, đề nghị cơ quan công tố tách toàn bộ sai phạm liên quan đến khoản vay hàng ngàn tỉ đồng của nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia, do Nguyễn Thiện Nhân (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vốn Thái Thịnh) thao túng để điều tra, làm rõ thêm.

HĐXX cho rằng, cơ quan công tố cần làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến khoản 3.140 tỉ đồng mà DongABank chịu thiệt hại từ những hồ sơ vay vốn do nhóm khách hàng này.

Quá trình điều tra lại, CQĐT đã tách vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” đối với hành vi phạm tội của 4 bị can gồm: Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Thanh Thủy (vợ Nhân) và Nguyễn Đắc Hiệp thuộc nhóm Công ty CP vốn Thái Thịnh - TTC.

Trần Phương Bình và các bị cáo tại tòa

Do Nguyễn Thiện Nhân đang bỏ trốn nên CQĐT đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra DAB liên quan đến nhóm Công ty CP vốn Thái Thịnh; ra quyết định đình chỉ điều tra bốn bị can này, khi nào bắt được bị can Nhân sẽ xử lý sau.

Theo truy tố, trong khoảng thời gian từ năm 2007-2013, với vai trò là Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongA Bank, Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi phạm tội, gây thiệt hại cho DongA Bank hơn 8.827 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Trần Phương Bình còn bị xác định đã chiếm đoạt hơn 75 tỷ đồng. Cụ thể, để có tiền sử dụng vào mục đích cá nhân và trả lãi cho các khoản vay, ông Bình đã chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ thu, nộp khống, chiếm đoạt của DongA Bank hơn 75 tỷ đồng.

Hành vi phạm tội của ông Trần Phương Bình và các bị can là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DongA Bank tại thời điểm ngày 31/12/2015 bị lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ.

Thanh Phương