Bị cáo Trương Châu Hữu Danh và nhóm “Báo Sạch” khi nói lời sau cùng tại phiên tòa đều xin lỗi các cơ quan, tổ chức, cá nhân mà mình đã xâm phạm và mong được hưởng mức án nhẹ nhất.

Chiều 27/10, sau hai ngày xét xử, TAND huyện Thới Lai (TP Cần Thơ) cho bị cáo Trương Châu Hữu Danh và nhóm “Báo Sạch” nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án. HĐXX sẽ tuyên án vào 15h ngày mai (28/10).

Các bị cáo Trương Châu Hữu Danh, Nguyễn Thanh Nhã (41 tuổi), Đoàn Kiên Giang (36 tuổi), Nguyễn Phước Trung Bảo (39 tuổi), Lê Thế Thắng (39 tuổi) bị xét xử về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.

Bị cáo Lê Thế Thắng được tại ngoại, có đơn xin xét xử vắng mặt.

Các bị cáo tại tòa

Nói lời sau cùng tại phiên tòa, bị cáo Hữu Danh cho biết, mình là người viết nhiều bài nhất, xâm phạm nhiều cơ quan, tổ chức nhất. Hữu Danh đã gửi lời xin lỗi tới các cá nhân, cơ quan, tổ chức mà bị cáo đã xâm phạm.

Hữu Danh nói có các cơ quan, đơn vị, cá nhân mà bị cáo đã vô tình xâm phạm. Song, Hữu Danh cũng thừa nhận, thực tế có một số trường hợp bị cáo không vô tình; bị cáo Danh nghĩ họ xấu nên xâm phạm.

Đồng thời Hữu Danh cũng xin lỗi đến 4 người bạn của mình là các bị cáo Nhã, Giang, Bảo, Thắng. “Tại vì họ chơi với bị cáo nên bây giờ gánh tội giống như bị cáo”, Hữu Danh nói.

Bị cáo Hữu Danh nói lời sau cùng tại tòa

Bị cáo Nhã nói, mình còn có cha mẹ già và con nhỏ. Bị cáo Nhã mong muốn HĐXX xem xét vai trò, tính chất, mức độ của bị cáo trong vụ án.

“Động cơ, mục đích của bị cáo tham gia nhóm “Báo Sạch” chỉ để vui chơi, giải trí. Bị cáo không bao giờ có mục đích xâm phạm lợi ích của nhà nước. Điều cuối cùng bị cáo muốn gửi xin lỗi đến những người đã hiểu lầm rằng bị cáo đã xâm hại đến họ”, bị cáo Nhã nói.

Bị cáo Nhã nói mình cảm thấy ray rứt, xin sớm trở về hòa nhập với xã hội.

“Trong suốt 7 tháng qua, bị cáo ở trong trại tạm giam với điều kiện sinh hoạt không được thoải mái giống như bên ngoài, không được tự do”, bị cáo Nhã nói và hứa sẽ trở thành một người công dân tốt, người con hiếu thảo, người cha mẫu mực.

Bị cáo Nhã

Trung Bảo nói, suốt 7 tháng bị tạm giam, bị cáo đã nhìn lại việc làm của mình. Bị cáo cảm thấy đau khổ, ray rứt về những bài viết của mình. “Ước mơ ban đầu là tốt đẹp nhưng giờ bị cáo rơi vào vòng lao lý, vi phạm điều 331, Bộ Luật hình sự và phải đứng trước một án dài”, bị cáo Bảo nói.

“Bị cáo xin HĐXX xem xét lại những bài viết, mục đích ban đầu, những vi phạm và hậu của bị cáo gây ra. Mong rằng HĐXX cho bị cáo một hình phạt đủ sức răn đe, nhưng xin cho bị cáo có cơ hội ở gần chăm sóc mẹ già và con”, bị cáo Bảo nói.

Bị cáo Bảo

Bị cáo Giang gửi lời xin lỗi đến các cơ quan, tổ chức như: Bộ GD-ĐT, các cơ quan tố tụng của tỉnh Long An, TP.HCM. Bị cáo mong muốn được hưởng khoan hồng, giảm khung hình phạt để sớm trở về chăm sóc cha mẹ già, nuôi dạy con nhỏ.

Trước đó, đại diện VKSND huyện Thới Lai đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Hữu Danh từ 4-5 năm tù giam; bị cáo Nhã, Thắng từ 2-3 năm; Bảo, Giang từ 3-4 năm.

Bị cáo Giang

Cáo trạng của VKS huyện Thới Lai cáo buộc, Trương Châu Hữu Danh và các bị can trong vụ án này đã lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để viết, đăng bài, video, sử dụng thông tin chưa được kiểm chứng, không đúng sự thật, tiêu cực, một chiều để đăng tải, phát tán công khai trên Facebook, Youtube.



Hành vi của các bị can nhằm hướng dư luận theo ý thức chủ quan, làm cho người đọc hiểu nhầm, hiểu sai sự thật, tạo điều kiện cho các phần tử lợi dụng tham gia bình luận tiêu cực, kích động, lôi kéo một bộ phận người dân có nhận thức lệch lạc tham gia chống phá đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.



“Hành vi mà các bị can thực hiện đã trực tiếp xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, gây ảnh hưởng đến vai trò quản lý đất nước, quản lý nhà nước tại các địa phương, gây hoang mang, nghi ngờ, làm mất ổn định về lòng tin trong nhân dân, tạo ra sự bất ổn trong xã hội…”, cáo trạng nêu.

