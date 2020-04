Bộ trưởng Công an Tô Lâm ký quyết định thăng cấp bậc hàm lên Thiếu tá đối với Đại úy Nguyễn Thanh Hải. Vợ của anh Hải là chị Châu Kiều Loan, Phó trưởng Công an phường An Hòa, quận Ninh Kiều. Vợ chồng anh Hải có 2 con gái song sinh, sinh năm 2017. Còn đối tượng Giàu hồi năm 2012 bị TAND quận Ninh Kiều phạt 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Minh có 6 tiền sự về các hành vi gây mất trật tự công cộng, gây thương tích, làm hư hỏng tài sản. Năm 2013, Minh bị TAND quận Ninh Kiều phạt 9 tháng tù về tội xúc phạm quốc kỳ.