Kẻ phóng hỏa giết 3 người ở Sài Gòn không một chút ăn năn ngày hầu tòa.

Ngày 14/5, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phan Văn Quang (56 tuổi, ngụ Long An) về tội “Giết người “và “Hủy hoại tài sản”.

Quang chính là kẻ phóng hỏa, đốt phòng trọ ở quận Bình Tân khiến 3 người tử vong gây xôn xao dư luận.

Theo truy tố, khoảng tháng 4/2019, Quang bán trái cây ở chợ Hồ Trọng Quý (quận 6) và thường bỏ mối trái cây cho chị Đào Thị D. nên dần dần cả 2 nảy sinh tình cảm.

Tới tháng 5/2020, thấy chị D. hay chửi bới và tỏ thái độ khó chịu, Quang nghĩ chị D. đã quen người khác nên muốn xa lánh anh ta.

Bị cáo Phan Văn Quang

Khoảng 19h ngày 11/6/2020, Quang chở trái cây đến phòng trọ của chị D. tại khu phố 9, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Sau đó cả 2 ăn cơm cùng nhau. Ăn xong, Quang chạy xe ra chợ Bình Điền.

Đến 23h10 cùng ngày Quang qua phòng trọ thì bị chị D. chửi và dùng ghế đánh nên bỏ đi.

Đến 1h ngày 12/6/2020, Quang quay lại, thấy phòng trọ chị D. đóng cửa, cơn tức giận bùng lên, anh ta nảy sinh ý định dùng xăng đốt phòng trọ để giết chị D.

Do nền phòng trọ cao hơn mặt đường, sợ khi đổ xăng qua khe cửa sẽ tràn ra ngoài, bị cáo đã đi lấy bùn mang về be bờ, chặn cửa phòng trọ. Sau đó, gã rút 3 lít xăng từ xe máy cho vào can.

Đến 1h30 sáng, Quang đổ hết xăng vào phòng trọ rồi châm lửa đốt. Lúc này, chị D. cùng hai cháu - con của em trai chị đang ngủ say trong phòng. Khi lực lượng chữa cháy đến hiện trường, dập tắt lửa thì phát hiện cả 3 người đã tử vong.

Về phần hung thủ, sau khi gây án đã bỏ lại xe máy ở hiện trường rồi đón xe đến Đồng Tháp, Long An.

Ngày 14/6/2020, khi Quang đang lẩn trốn tại huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thì bị bắt giữ.

Tại tòa hôm nay, bị cáo tỏ ra bình thản, vô cảm trước hành động tàn ác của mình. Anh ta không hề tỏ ra day dứt khi cướp đi mạng sống của chị D. và 2 đứa trẻ vô tội.

Trả lời HĐXX về lý do giết chết chị D. và 2 cháu bé, Quang nói do tức giận, bị chị D. chửi bới nhiều nên uất ức không biết xả vào đâu.

Dù cướp đi mạng sống của 3 người nhưng bị cáo không hề nhắn nhủ gia đình tới thắp hương, xin lỗi gia đình các nạn nhân. Giải thích cho thái độ vô cảm, mất nhân tính của mình, Quang cho rằng không liên lạc được với gia đình, bản thân không biết chữ nên không viết thư về được.

Trước khi HĐXX nghị án, cho phép bị cáo nói lời sau cùng, Quang lạnh lung từ chối “bị cáo không biết nói gì”.

Xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm, đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến tính mạng, tài sản người khác. HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Phan Văn Quang tử hình về tội “Giết người”, 2 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản”. Tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội là tử hình.

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo phải bồi thường cho người nhà bị hại hơn 1,3 tỷ đồng.

Thanh Phương