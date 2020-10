Sau khi lái xe ô tô tông chết 2 người đi xe máy, “trùm giang hồ” khu vực giáp ranh Bình Dương - TP.HCM rời khỏi hiện trường rồi đưa đàn em ra nhận tội thay mình.

Cơ quan CSĐT Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương sáng nay (29/10) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Trọng Mười (biệt danh là Mười Thu, 42 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Hiện trường vụ tai nạn do Mười Thu gây ra vào chiều 8/10

Theo điều tra, chiều ngày 8/10, Mười lái xe ô tô 7 chỗ trên đường Nguyễn Tri Phương hướng ra cầu vượt Sóng Thần (thuộc phường An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Khi đến gần hẻm số 376 đường Nguyễn Tri Phương, Mười lái xe tông 2 xe máy chạy cùng chiều phía trước do anh Trần Đại Tài (18 tuổi, ngụ Đồng Nai) và anh Trần Ngọc Anh (30 tuổi, ngụ Nghệ An, là tài xế Grab bike) điều khiển, khiến hai nạn nhân chết tại chỗ.

Sau khi gây tai nạn nghiêm trọng trên, Mười đã rời khỏi hiện trường rồi gọi cho đàn em là Đ.Q.A(33 tuổi, quê Hà Tĩnh) ra trình diện công an, khai là tài xế để nhận tội thay mình.

Qua điều tra, Công an TP Dĩ An xác định người lái xe gây tai nạn là Nguyễn Trọng Mười nên mời đối tượng này lên làm việc. Qua đấu tranh, Mười đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Mười Thu là đối tượng giang hồ có tiếng tại khu vực giáp ranh tỉnh Bình Dương và TP.HCM, thường tham gia vào các vụ đâm chém tranh giành địa bàn, cho vay nặng lãi.

Năm 2013, Mười bị TAND TP Dĩ An tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về gây rối trật tự công cộng. Đến năm 2015, Mười tiếp tục bị tuyên phạt gần 10 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

Thời điểm gây tai nạn làm chết 2 người, đối tượng này vừa ra tù được khoảng 1 tháng.

Xuân An