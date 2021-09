Cơ quan điều tra Công tỉnh Hà Giang vừa có thông báo về việc giải quyết đơn tố cáo, khởi tố vụ án để điều tra hành vi chạy tiền để vào trường công an liên quan tới vụ tiêu cực điểm thi tại địa phương này từ năm 2017.

Thông báo số 10 của Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Hà Giang) cho biết: Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án sau khi luật sư Hoàng Văn Hướng (Trưởng Văn phòng luật sư Hoàng Hưng, Đoàn luật sư TP Hà Nội) kiến nghị về thông tin có hai thí sinh 'chạy' 500 triệu để đỗ đại học một trường khối công an trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

Cụ thể, tại bản án số 46 ngày 25/10/2019 do TAND tỉnh Hà Giang tuyên xét xử vụ việc tiêu cực trong kỳ thi THPT tại địa phương nêu kiến nghị của luật sư Hoàng Văn Hướng về việc, có 2 thí sinh S.V.Đ. và N.V.T. là 2 học sinh cá biệt nhưng trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 tại Hà Giang đã đạt điểm cao.

Kết quả giải quyết khiếu nại, Cơ quan An ninh điều tra xác định có dấu hiệu tội phạm "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ" nên khởi tố vụ án để điều tra.

Phiên tòa xét xử vụ án tiêu cực điểm thi tại Hà Giang vào tháng 10/2017

Trước đó, tại phiên tòa phúc thẩm vụ án gian lận thi cử tại Hà Giang, 5 bị cáo trong vụ gian lận điểm thi cho 107 thí sinh trong kỳ thi THPT năm 2017 tại tỉnh này bị tuyên án.

Bị cáo Triệu Thị Chính, nguyên PGĐ Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang 15 tháng tù (giảm 9 tháng tù so với án sơ thẩm).

Các bị cáo Nguyễn Thanh Hoài bị tuyên mức án 8 năm tù; Vũ Trọng Lương 7 năm tù; Lê Thị Dung 2 năm tù; Phạm Văn Khuông 1 năm tù nhưng được cho hưởng án treo.

Tại phiên tòa, luật sư Hoàng Văn Hướng kiến nghị xem xét khởi tố vụ án, điều tra làm rõ 2 thí sinh ở huyện Xín Mần trong kỳ thi năm 2017 đậu vào trường công an với số điểm rất cao và "chạy điểm" với số tiền 500 triệu đồng mỗi trường hợp.

HĐXX đã kiến nghị Cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an điều tra đối với 2 thí sinh này, nếu có căn cứ thì xử lý theo quy định của pháp luật.

HĐXX chấp nhận kiến nghị của các luật sư về việc giữ lại toàn bộ bài thi THPT năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Giang để phục vụ điều tra.

Thái Bình