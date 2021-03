Công an tỉnh Bắc Giang hôm nay (5/3) cho biết, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam He Wen Zhen, Giám đốc Công ty Hà Nội Solar Technology về tội Buôn lậu.