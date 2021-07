Ông Dương Công Cường (SN 1974, trú Gia Lộc, Hải Dương) mất tích cùng ô tô 7 tháng nay, sau khi đi đòi nợ.

Theo phản ánh của gia đình ông Dương Công Cường với PV VietNamNet, 9h ngày 28/11/2020, ông Cường lái ô tô màu đen hiệu Mazda CX5, BKS.34A.29870 từ nhà đến TP Hải Dương để đòi nợ.

Trước khi đi, ông Cường nói với gia đình là đến nhà người đàn ông tên là C.T.N. (ở TP Hải Dương) để đòi nợ số tiền lớn.

Bố và chị gái nạn nhân Cường

Đến tối không thấy con về, điện thoại không liên lạc được, gia đình đã đi tìm nhưng không thấy. Bố của ông Cường đã làm đơn trình báo cơ quan công an.

Qua công tác xác minh, ngày 11/6/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hải Dương phát hiện ô tô của anh Cường để nhiều tháng tại một tuyến đường thuộc KĐT Kim Văn - Kim Lũ (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) không có người trông coi, quản lý.

Thực hiện khám nghiệm, các trinh sát nhận thấy trên ô tô có dấu hiệu bị lau chùi, xoá dấu vết.

Nhận định có dấu hiệu của tội phạm, ngày 13/6, Công an tỉnh Hải Dương đã phát đi thông báo tìm người và yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ tập trung điều tra.

Nội dung tìm người có đoạn ghi: Ông Cường cao 1,63m, dáng người đậm, da trắng, mặt tròn có ria mép. Khi đi, ông Cường mặc áo phông dài tay màu đen, phần vai áo bên phải có đường kẻ trắng, quần dài màu đen, đi giày lười màu đen.

Sau nhiều ngày tập trung, các lực lượng vào cuộc, Công an tỉnh Hải Dương đã lần ra nhều manh mối quan trọng về việc ông Cường mất tích. Cơ quan CSĐT PC 02, Công an tỉnh Hải Dương đề nghị các cơ quan chức năng, công an các địa phương rà soát trên địa bàn hoặc qua công tác quản lý nghiệp vụ tìm tung tích của anh Dương Công Cường. Từ ngày 28/11/2020 đến nay, phát hiện tử thi chưa rõ lai lịch thì báo ngay cho Công an tỉnh Hải Dương.

Ngôi nhà có biển Công Cường, nơi nạn nhân sinh sống trước khi mất tích

Theo một lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương, vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp nên cơ quan công an đang tập trung lực lượng đấu tranh, làm rõ.

Theo ghi nhận của PV, nhiều ngày qua, một ngôi nhà mặt đường ở phố Nguyễn Thượng Mẫn, TP Hải Dương, lực lượng công an liên tục lui tới.

Công an nhiều ngày nay tới làm việc tại ngôi nhà trên phố Nguyễn Thượng Mẫn

Đây là ngôi nhà mà trước đây ông C.T.N., thuê để bán hàng. Ngôi nhà này cách đây 7 tháng cũng là nơi anh Cường tới, trước khi mất tích.

