Nhóm nghiện ở TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đi lang thang, gặp người bị tai nạn giao thông liền giả vờ giúp đỡ, sau đó cướp tài sản bán lấy tiền mua ma túy.

Thông tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) hôm nay cho biết, đã bắt giữ 3 đối tượng Vũ Lê Thanh Thủy (SN 1988), Hồ Văn Hiệp (SN 1987) và Bùi Xuân Vui (SN 1982, cùng trú TP Buôn Ma Thuột) liên quan đến vụ cướp giật tài sản của người bị tai nạn giao thông.

Theo điều tra, 3 đối tượng Thủy, Hiệp, Vui đều nghiện ma túy. Thủy còn là gái bán dâm tại khu vực đường Trường Chinh (phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột).

Nhóm đối tượng bị công an bắt giữ

Vào khuya ngày 28/6, cả ba thấy có một vụ tai nạn giao thông tại khu vực đường Trường Chinh giao với Trần Nhật Duật liền rủ nhau đến xem, có tài sản gì của nạn nhân thì chiếm đoạt.

Đến nơi, thấy anh Y Đung (là người bị tai nạn), Vui liền khiêng nạn nhân vào bên đường. Sau đó, Vui mượn điện thoại của anh Y Đung hỏi mật khẩu rồi trả lại.

Khi anh Y Đung cầm lại điện thoại trên tay, Thủy đã cướp giật chiếc điện thoại rồi bỏ chạy.

Sáng ngày hôm sau, cả 3 đối tượng mang chiếc điện thoại cướp được đem bán, lấy tiền mua ma túy sử dụng, còn dư lại 500 nghìn đồng thì Hiệp cất giữ.

Nạn nhân sau đó trình báo sự việc lên công an. Đến ngày 3/7, khi các đối tượng đang tụ tập tại một căn nhà hoang ở phường Tân An thì bị Đội CSHS (Công an TP Buôn Ma Thuột) phối hợp với Công an phường Tân An bắt giữ.

Quá trình điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Công an TP Buôn Ma Thuột đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Trùng Dương