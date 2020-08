Nhóm người Trung Quốc bị truy nã vượt biên vào Việt Nam tổ chức đánh bạc

Hôm nay (23/8) Công an TP Móng Cái, Quảng Ninh vừa bắt giữ 11 người Trung Quốc vì hành vi thuê nhà rồi lắp đặt hệ thống đánh bạc qua mạng.

Trong số 11 người bị bắt, có 10 người nhập cảnh trái phép và đang bị Công an TP Đông Hưng (Trung Quốc) truy nã về tội đánh bạc qua mạng.

Nhóm người này thuê nhà tại phường Hải Yên, TP Móng Cái rồi lắp đặt máy móc để tổ chức đánh bạc qua một số trang mạng Trung Quốc. Toàn bộ hoạt động sinh hoạt của nhóm được thực hiện khép kín, không tiếp xúc với người ngoài.

Các đối tượng bị tạm giữ

Số máy móc thu giữ được của nhóm người Trung Quốc

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng tạm giữ 4 máy tính xách tay, 10 thẻ ngân hàng Trung Quốc, 63 sim điện thoại Trung Quốc chưa sử dụng và 8 bộ phát wifi cùng một số đồ vật liên quan.

Công an TP Móng Cái phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Quảng Ninh bàn giao nhóm đối tượng, đồ vật và các tài liệu liên quan cho Công an TP Đông Hưng (Trung Quốc) xử lý.

Trong ngày 22/8, Công an tỉnh Quảng Ninh cũng ra quyết định tạm giữ hình sự 14 người bị bắt tại một sới bạc trên bè nổi tại xã Hạ Long, huyện Vân Đồn.

Trong quá trình vây bắt, một số đối tượng đã nhảy xuống biển để tẩu thoát, tại chiếu bạc thu giữ 183 triệu đồng.

Phạm Công