Lực lượng công an đi đầu trong chiến lược truy vết Covid-19, đội nắng, đội mưa bám chốt kiểm soát dịch và thực hiện phá các chuyên án về đưa người xuất nhập cảnh trái phép… góp phần làm nên thành quả chống dịch của toàn tỉnh.

Hiện nay cả nước đang căng mình ra sức tập trung phòng chống sự lây lan của dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt là đợt dịch thứ 4, các tỉnh thành phía Nam liên tục có hàng chục nghìn ca nhiễm mới với hàng nghìn ca tử vong, gióng lên hồi chuông cảnh báo về ý thức chấp hành công tác phòng chống dịch bệnh. Tại một số địa phương, người dân bắt đầu có biểu hiện chủ quan, lơ là, thiếu cảnh giác, không tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh dẫn đến việc liên tiếp xuất hiện nhiều ca nhiễm trong cộng đồng.

Trước bối cảnh đó đòi hỏi phải có sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, trong đó lực lượng Công an nhân dân đóng vai trò nòng cốt, hạt nhân trong cuộc chiến chống dịch bệnh Covid – 19 trong giai đoạn hiện nay.

Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Trở về thời điểm những ngày cuối tháng 12/2019, Việt Nam phát hiện 02 ca mắc Covid – 19, Vĩnh Phúc trở thành địa bàn đầu tiên có ca nhiễm trong cộng đồng. Xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên trở thành ổ dịch đầu tiên trên cả nước, là tâm điểm thu hút dư luận xã hội và cũng là cái tên có lẽ được nhắc đến nhiều nhất trong đợt dịch đó.

Trước những tình huống bất ngờ chưa có tiền lệ, chưa có kinh nghiệm, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid – 19 đã nhanh chóng triển khai công tác khoanh vùng dập dịch, lập các chốt phong tỏa toàn bộ khu vực xã Sơn Lôi.

Với sự nỗ lực, cố gắng và quyết tâm cao, sự linh hoạt, sáng tạo, chủ động, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các cấp kịp thời triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo ANTT trên địa bàn. Và chỉ sau 21 ngày “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, Vĩnh Phúc đã lập nên chiến công đáng tự hào, mở màn cho cuộc chiến chống dịch Covid – 19 đầy khó khăn, gian nan sau này đối với Vĩnh Phúc nói riêng và trên địa bàn cả nước nói chung.

Đầu tháng 5/2021, tình hình dịch bệnh Covid – 19 ở Việt Nam lại tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Ngày 02/5/2021, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Vĩnh Phúc xác định có 6 người làm việc tại quán bar Sunny Club, có kết quả dương tính với SARS-COV-2.

Dư luận cả nước xôn xao, dịch bệnh có thể lại bùng phát thêm một lần nữa như ở Sơn Lôi – Bình Xuyên. Trước tình hình đó, đòi hỏi tất cả các cơ quan ban ngành phải vào cuộc một cách khẩn trương, nhanh chóng, lực lượng Công an Vĩnh Phúc tiếp tục được huy động là lực lượng đi đầu tham gia công tác phòng chống dịch bệnh.

Với vai trò là lực lượng ở tuyến đầu, hưởng ứng phong trào thi đua “Lực lượng Công an Vĩnh Phúc – Lá chắn phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội”, Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an tỉnh đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai nhiều phương án phòng chống dịch bệnh. Trên cơ sở đó, ngày 16/7/2021, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 1940-QĐ/UBND về việc thành lập 9 chốt, trạm kiểm soát chống dịch, trong đó lực lượng Công an Vĩnh Phúc được huy động túc trực 24/24h tại các chốt kiểm dịch.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh tại các chốt kiểm dịch được thực hiện nghiêm túc, Đảng ủy – Ban Giám đốc thường xuyên duy trì các Đoàn kiểm tra nhằm đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện nhiệm vụ, kịp thời động viên, thăm hỏi, đồng thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn mà lực lượng cán bộ, chiến sĩ tại các chốt kiểm dịch hàng ngày, hàng giờ đang phải đối mặt.

Kể về công việc đang đảm nhận, cán bộ, chiến sĩ tại các chốt xúc động chia sẻ: “Cái nắng tháng 5, tháng 6 mới thấm thía cái nóng, cái rát. Tại chốt kiểm dịch, chúng tôi kê tạm những chiếc giường vừa để ngủ, vừa làm chỗ ăn, nghỉ tạm. Nắng rát bao nhiêu thì mưa cũng dữ dội bấy nhiêu.

Có những ngày mưa lớn, nước trút xuống xối xả, tấm bạt phủ làm mái chắn bị gió tốc, chúng tôi lại huy động nhau dựng lại để làm nơi ăn ngủ tạm thời. Rồi có những cán bộ đã phải gác lại công việc, hạnh phúc gia đình, xa vợ con từ đầu đợt dịch đến nay vẫn chưa được về nhà”.

Bữa ăn trưa vội vàng, không kịp nghỉ, những cán bộ, chiến sĩ Công an Vĩnh Phúc lại tiếp tục lao mình ra giữa cái nắng 40 độ để kiểm soát các phương tiện. Giữa những làn xe dày đặc khói bụi và cái nắng như đổ lửa, khuôn mặt đen nhẹm hằn vết khẩu trang mới thấu hiểu phần nào những vất vả, khó khăn của lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Nhưng bỏ qua những khó khăn về điều kiện sinh hoạt, những bất lợi về thời tiết, lực lượng Công an tỉnh tại các chốt kiểm dịch vẫn đang căng mình chống dịch, vẫn hàng ngày hàng giờ bám chốt, kiểm soát người ra vào tỉnh, sẵn sàng giải quyết các tình huống đột xuất, bất ngờ để đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình dịch bệnh. Tất cả những hy sinh thầm lặng đó đều vì mục tiêu chung là mong nước nhà và tỉnh nhà đẩy lùi được đại dịch.

Trên cơ sở triển khai hệ thống các chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh tạo thành khung xương sống cho công tác phòng chống dịch bệnh, Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình dịch bệnh.

Cụ thể, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng và triển khai Phương án số 362/PA-CAT-TM, ngày 19/7/2021 về huy động lực lượng triển khai thực hiện Cao điểm xử lý các hành vi vi phạm về phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn tỉnh;

Phương án số 440/PA-TM, ngày 25/8/2021 về phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc phức tạp, tập trung đông người, biểu tình, gây rối an ninh trật tự trong và sau dịch bệnh Covid -19, trong đó Công an tỉnh dự kiến một số tình huống có thể xảy ra và biện pháp xử lý, nhằm chủ động, kịp thời xử lý; xây dựng và triển khai 03 kế hoạch; ra 12 điện chỉ đạo về công tác phòng chống dịch bệnh. Đồng thời triển khai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K, 5T của Bộ Y tế; thông điệp 5K, 5T của tỉnh; đấu tranh, phản bác các thông tin bịa đặt, sai sự thật, gây hoang mang dư luận, các luận điệu xuyên tạc lợi dụng dịch bệnh để chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch và phần tử xấu.

Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung nắm tình hình, quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cư trú. Với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp”, Công an tỉnh Vĩnh Phúc liên tục tiến hành tổ chức kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh, tổ chức nhập cảnh trái phép, người nước ngoài cư trú, tạm trú bất hợp pháp trên địa bàn; tăng cường nắm tình hình trên không gian mạng; xử lý nghiêm các trường hợp tung tin, đăng tải thông tin không đúng về tình hình dịch bệnh.

Chỉ riêng đợt dịch thứ 4, Công an tỉnh Vĩnh Phúc xử lý 3.492 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, không chấp hành việc tạm dừng các hoạt động kinh doanh không thiết yếu, không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Đặc biệt trong đợt dịch thứ 4, Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo, điều tra, khám phá thành công vụ án “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” tại số nhà 19 đường Ngô Gia Tự - phường Khai Quang – thành phố Vĩnh Yên do đối tượng Nguyễn Thị Hồng Hạnh – SN: 1985 ở Liên Bảo – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc thực hiện, nhằm răn đe số đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để hoạt động phạm tội.

Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể, các đơn vị chức năng; sự chủ động, sát sao trong công tác lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy – Ban Giám Đốc Công an tỉnh, sự quyết tâm của toàn lực lượng, sự đoàn kết của đông đảo người dân, Vĩnh Phúc đã làm nên những thành quả thật đáng tự hào.

Tính từ ngày 31/7 đến hết ngày 20/9/2021, Vĩnh Phúc đã trải qua 51 ngày không phát hiện ca nhiễm trong cộng đồng, thuộc 14/62 tỉnh thành trên cả nước không ghi nhận trường hợp nhiễm mới. Từ thành công trong dập ổ dịch tại Sơn Lôi – Bình Xuyên, đến thành công trong dập ổ dịch tại quán Bar Sunny Club, đó thật sự là những thành quả đáng tự hào của Đảng bộ, chính quyền nhân dân Vĩnh Phúc nói chung và lực lượng Công an Vĩnh Phúc nói riêng.

Nó được đánh đổi bằng mồ hôi, công sức của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bám chốt, bám địa bàn để hoàn thành nhiệm vụ. Họ xứng đáng là những “Lá chắn thép” trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19.

Ghi nhận những công lao, đóng góp của Công an tỉnh Vĩnh Phúc trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, ngày 19/2/2021, Chủ tịch nước đã ký quyết định tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba cho tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các cá nhân đã có nhiều thành tích, đóng góp trong công tác phòng, chống đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Đây là niềm vinh dự, tự hào của Công an tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng và của lực lượng Công an nói chung trong cuộc chiến phòng, chống đại dịch COVID-19.

Có thể nói, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy được chủ động, kịp thời xuất phát từ nhiều nguyên nhân, song Đảng ủy Công an tỉnh Vĩnh Phúc luôn xác định kiểm tra, giám sát là giải pháp có ý nghĩa nền tảng, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo đạt được đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra. Việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát vừa góp phần nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ủy, vừa có ý nghĩa quyết định sự thành công trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh.

Từ những kết quả đạt được, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng chống dịch bệnh như sau:

Một là, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh huy động tối đa tổng thể các lực lượng tham gia chống dịch, trong đó lấy lực lượng Công an, y tế, quân đội là nòng cốt trong công tác phòng chống dịch bệnh. Phát huy tối đa sức mạnh của toàn dân, đoàn kết, đồng lòng, tạo ra sức mạnh to lớn để đẩy lùi dịch bệnh.

Hai là, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải quyết liệt, kịp thời, đúng hướng, toàn diện, hiệu quả đồng thời chủ động, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế. Để làm tốt điều đó, Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an tỉnh phải thường xuyên theo dõi, nắm tình hình không để xảy ra bị động bất ngờ.

Ba là, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của cấp ủy cấp trên, đảm bảo cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo được sát sao, kịp thời, bảo đảm đường lối lãnh đạo của Đảng ủy và việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết đúng mục tiêu, yêu cầu đặt ra. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp, kiểm tra, giám sát, coi đây là một trong những kênh thông tin quan trọng giúp Đảng ủy nắm chắc tình hình việc thực hiện nghị quyết của cấp ủy cấp dưới, để từ đó kịp thời đề ra chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, đạt hiệu quả.

Đại tá Đinh Ngọc Khoa

Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc