Ngày 9/12, tin từ TAND Hà Nội cho biết, sau gần một tháng HĐXX tuyên án vụ Phan Văn Anh Vũ đưa hối lộ 5 tỉ đồng cho Nguyễn Duy Linh, hiện đã hết thời hạn kháng cáo nhưng tòa không nhận được đơn kháng án nào.

Trước đó, phiên tòa sơ thẩm, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Phan Văn Anh Vũ 7 năm 6 tháng tù về tội "Đưa hối lộ". Tổng hợp với hình phạt 30 năm tù ở vụ án trước, bị cáo này phải chấp hành mức án chung là 30 năm tù.

Với tội "Nhận hối lộ", Nguyễn Duy Linh bị tuyên phạt 14 năm tù và với tội "Môi giới hối lộ", Hồ Hữu Hòa (SN 1984, trú tại thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) bị tuyên phạt 2 năm 7 tháng 25 ngày tù, đúng bằng thời gian bị tạm giam.

Bị cáo Nguyễn Duy Linh tại phiên toà cấp sơ thẩm - Ảnh: TTXVN

Ngoài các án phạt tù nêu trên, Tòa cấp sơ thẩm còn tuyên buộc bị cáo Nguyễn Duy Linh phải nộp lại số tiền nhận hối lộ 5 tỉ đồng để sung công quỹ Nhà nước. Tòa ghi nhận bị cáo Linh đã nộp số tiền 5 tỉ đồng.

Như vậy căn cứ vào quy định Bộ luật hình sự, 3 bị cáo Phan Văn Anh Vũ, Nguyễn Duy Linh và Hồ Hữu Hòa phải thi hành án theo phán quyết của tòa sơ thẩm.

Theo bản án sơ thẩm, giữa năm 2017, Phan Văn Anh Vũ bị Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) điều tra về những sai phạm trong vụ án "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước" và những hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng nhà, đất thuộc công sản tại TP Đà Nẵng và một số địa phương. Do lo sợ bị pháp luật xử lý, Phan Văn Anh Vũ nhờ Hồ Hữu Hòa tiếp cận với Nguyễn Duy Linh để nhờ giúp đỡ và tìm hiểu thông tin. Sau đó, bị cáo Hòa đóng vai trò trung gian nhận túi quà 5 tỉ đồng từ Vũ để chuyển cho Linh.

Bị cáo Linh biết rõ Phan Văn Anh Vũ đang trong quá trình bị cơ quan chức năng xem xét xử lý, biết rõ mục đích của Vũ muốn nhờ giúp đỡ nhưng vẫn nhiều lần trao đổi và nhận tiền của Vũ. Khi biết Phan Văn Anh Vũ sắp bị khởi tố bị can, Linh đã báo tin cho Vũ bỏ trốn.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Riêng bị cáo Nguyễn Duy Linh bày tỏ sự hối hận và xin nộp lại số tiền nhận hối lộ 5 tỉ đồng ngay trong thời gian diễn ra phiên tòa.

(Theo nld.com.vn)