Thấy cảnh sát, nhiều con bạc đang ở trong căn hộ (đường An Thượng 20, Đà Nẵng) chạy lên tầng 3, nhảy sang nhà hàng xóm để thoát thân, sự việc khiến 1 người tử vong.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP. Đà Nẵng sáng nay cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 14 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc; đồng thời mở rộng điều tra các đối tượng liên quan.

Trước đó, chiều 1/4, sau khi nhận tin báo của người dân, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) bất ngờ kiểm tra căn hộ số 24 đường An Thượng 20, phường Mỹ An, phát hiện hàng chục người đang xóc đĩa ăn tiền.

Các đối tượng liên quan bị bắt

Công an điều tra sự việc chiều tại căn hộ

Thấy cảnh sát, nhiều người tìm cách bỏ chạy nhưng bị khống chế. Trong đó, có 5 đối tượng chạy lên tầng 3 căn hộ nhảy sang nhà hàng xóm để thoát thân. Sự việc, khiến một người tử vong, một người bị thương.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ hơn 45 triệu đồng, 1 bộ xóc đĩa, 1 bộ bầu cua…Công an quận Ngũ Hành Sơn chuyển vụ án đến Phòng Cảnh sát Hình sự để điều tra, xử lý.

Kết quả điều tra xác định, Trương Văn Lợi (SN 1984, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) thuê căn nhà trên. Trong hai ngày 31/3 và 1/4, Lợi cùng một người tên Chiến và Phạm Văn Trí (SN 1990, ngụ phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa để thu tiền xâu của người chơi.

Mỗi con bạc chơi 4 - 5 ván sẽ thay đổi người làm cái xóc đĩa, bình quân mỗi ván trên chiếu bạc từ 5 – 20 triệu đồng.

Tại ngôi nhà này luôn có camera và người cảnh giới để thông báo cho mọi người khi có “biến”. Vụ việc đang được mở rộng điều tra.



Hồ Giáp