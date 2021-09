Hôm nay (16/9), TAND TP Móng Cái, Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Lương Thanh Tùng về tội “chống người thi hành công vụ”.

Trước đó khoảng 15h ngày 16/8, tổ Cảnh sát trật tự, Công an TP Móng Cái gồm Đại úy Nguyễn Đức Hiếu và Trung úy Vũ Xuân Thắng điều khiển xe mô tô đặc chủng tuần tra tại khu vực cổng chợ Asean (khu 4, phường Hải Hoà, TP Móng Cái).

Lúc này phát hiện xe ô tô BKS 14A - 512.18 do bị cáo Tùng điều khiển dừng xe ở khu vực lề đường bên phải (theo hướng từ đường Trần Phú vào chợ Asean) nơi đặt biển báo cấm dừng, đỗ xe.

Lực lượng chức năng đến thông báo lỗi vi phạm, yêu cầu Tùng xuống xe xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Tuy nhiên, bị cáo Tùng không chấp hành mà ngồi trong xe ô tô và có lời lẽ không hợp tác.

Khi đó, Đại úy Nguyễn Đức Hiếu lấy đoạn dây cáp để khóa xe thì bất ngờ Tùng tăng ga, điều khiển xe quay đầu, đâm vào Trung úy Vũ Xuân Thắng đang đứng trước đầu xe, làm Trung uý Thắng bị hất văng lên trên nắp capo.

Mọi người hô dừng xe, nhưng bị cáo Tùng vẫn điều khiển xe đi khoảng 10 mét; lúc này Trung úy Thắng bị ngã xuống đường.

Tùng tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy đến khu vực giao nhau giữa đường Trần Phú và đường Triều Dương thì bị khống chế, bắt tại chỗ.

Tại phiên tòa, bị cáo Tùng thừa nhận hành vi vi phạm và bị TAND TP Móng Cái tuyên phạt 2 năm tù giam.

Phạm Công

Nguyễn Hoàng Suốt, 33 tuổi, ở huyện An Phú, An Giang, yêu cầu được tiêm vắc xin Pfizer mới cho lấy mẫu xét nghiệm. Khi không được đáp ứng, người này cầm dao chém cán bộ công an.