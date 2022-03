Kiểm tra nhà đối tượng Phước, ngoài thu giữ khoảng 28 gam ma túy, lực lượng công an còn phát hiện một khẩu súng ngắn, 6 viên đạn.

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay (2/3) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Ngọc Phước (35 tuổi, trú tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào lúc 16h10 ngày 28/2, tại ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Công an xã Phước Hưng kiểm tra quán cà phê do Phước và vợ thuê để ở và kinh doanh.

Đối tượng Phước cùng tang vật thu giữ (ảnh nhỏ). Ảnh: Công an tỉnh BR-VT

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang Phước đang tàng trữ 1 gói nilon bên trong có chứa chất kết tinh không màu, trong suốt có trọng lượng khoảng 28 gam, được Phước khai là ma túy đá.

Đáng chú ý, quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện 1 khẩu súng kim loại màu đen, cùng 6 viên đạn tại nhà Phước.

Làm việc với công an, bước đầu Phước khai nhận số ma túy trên được anh ta mua của một người đàn ông (chưa rõ nhân thân, lai lịch) từ ngày hôm trước. Về khẩu súng cùng 6 viên đạn, Phước khai được một người bạn tặng.

Cơ quan công an đang trưng cầu giám định các tang vật trên để điều tra, xử lý theo quy định.

Quang Hưng