Chiều 30/1, thông tin từ Công an huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) cho biết, cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc thi thể người phụ nữ được phát hiện dưới hầm biogas.

Trước đó, vào đầu giờ chiều cùng ngày người dân phát hiện thi thể không còn nguyên vẹn được bỏ trong một chiếc sọt ở dưới hầm biogas cạnh mương nước tại nhà dân ở làng Lâm Thành, xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan điều tra đang vào cuộc điều tra vụ việc.

