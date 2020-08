Dù cơ quan chức năng đã ra văn bản tạm dừng hoạt động nhưng một quán karaoke ở Đồng Nai vẫn tiếp gần 50 khách đến vui chơi.

Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai chiều nay cho biết, đã lập biên bản vi phạm hành chính, tham mưu cho UBND huyện ra quyết định xử phạt một quán karaoke không chấp hành việc tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19.

Quán karaoke Yến Nhi

Theo cơ quan công an, tối ngày 13/8, Công an huyện Trảng Bom kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Yến Nhi (xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) do bà Nguyễn Thị Hương (SN 1973, ngụ Đồng nai) làm chủ.

Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện cơ sở karaoke này vẫn hoạt động, bên trong có gần 50 nam nữ đang vui chơi tại các phòng hát.

Lực lượng chức năng sau đó đã lập danh sách các khách hát để phục vụ công tác rà soát dịch bệnh nếu xảy ra.

Ngoài ra, công an đã lập biên bản đối với chủ cơ sở này với các lỗi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng...

Đầu tháng 8, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản về việc tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như quán bar, vũ trường, karaoke để phòng chống dịch....

Đồng Nai đã ghi nhận có 3 ca mắc Covid-19.

Uyên Châu - Xuân An