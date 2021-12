Lợi dụng lòng tin vào tâm linh của một số người, Vũ Thị Hòa (SN 1972, trú Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc) dưới vỏ bọc “nhà ngoại cảm” đã lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều người dân.

Được xác định là một trong những vụ án đòi hỏi phải bỏ nhiều công sức và trải qua nhiều cuộc “đấu trí” nhất của lực lượng Cảnh sát hình sự tỉnh Vĩnh Phúc – vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Vũ Thị Hòa chủ mưu cuối cùng được khép lại dưới cái cúi đầu nhận tội của bị can.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc, do có mối quan hệ quen biết với Vũ Thị Hòa nên tháng 4/2019, ông Nguyễn Văn Đ. (SN 1971, quê Đà Lạt, Lâm Đồng) được Hòa nói cho biết việc Hòa phát hiện ra nhiều nghìn tấn vàng trong khu đất vườn vải nhà Hòa ở xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc do đời trước đề lại.

Khi trao đổi với ông Đ. Vũ Thị Hòa cho biết muốn giao nộp trước 27 tấn vàng cho Nhà nước và sẽ ủy quyền cho ông Đ. giao nộp số vàng này. Hòa hứa hẹn sẽ chia cho ông Đ. từ 30% vàng mà nhà nước trích lại theo quy định.

Vũ Thị Hòa tại cơ quan điều tra

Trong thời gian tháng 11, 12/2019, Hòa đã giao cho ông Điện tổng cộng 7 khối kim loại hình hộp chữ nhật màu vàng gồm 6 khối mỗi khối có kích thước dài 56 cm, rộng 8 cm, cao 8 cm. Trong đó 2 khối có trọng lượng 29kg, 2 khối có trọng lượng 29,5kg, 1 khối có trọng lượng 30 kg, 1 khối có trọng lượng 30 kg và 1 khối kích thước dài 61cm, rộng 12cm, cao 12cm có trọng lượng 74kg và yêu cầu ông Đ. đưa cho Hòa tông số tiền 14,5 tỷ đồng để Hòa cúng, làm lễ cho 7 khối kim loại màu vàng này thành vàng thật và trọng lượng của mỗi khối nhỏ sẽ thành 96kg, còn khối lớn sẽ thành 170kg.

Do ông Đ. tin tưởng Hòa nên cũng trong thời gian tháng 11, 12/2019, tại nhà của Hòa ở xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên và tại nhà của ông Đ. ở huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, ông Đ. đã đưa cho Vũ Thị Hòa tổng cộng số tiền 14,5 tỷ đồng.

Sau đó tại nhà ông Đ. ở Thạch Thất, Hà Nội, Hòa nhiều lần cúng, làm lễ nhưng 7 khối kim loại màu vàng này không thành vàng thật và trọng lượng của mỗi khối nhỏ không thành 96kg còn khối lớn không thành 170kg và Hòa tiếp tục yêu câu ông Đ. đưa tiền cho Hòa nhưng ông Đ. không có tiền thì Hòa bỏ về và không trả lại số tiền 14,5 tỷ đồng đã nhận trước đó.

Không dừng lại ở đó, Vũ Thị Hòa còn tố cáo ông Đ. chiếm đoạt khoảng 200kg vàng của Hòa. Cũng bằng thủ đoạn như nêu trên Vũ Thị Hòa còn Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác.

Căn cử vào tài liệu điều tra thu thập được có đủ cơ sở xác định Vũ Thị Hòa có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Nguyễn Văn Đ., ngày 7/8/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can đề tạm giam đối với Vũ Thị Hòa về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an thu giữ 3 khối kim loại màu vàng trọng lượng khoảng 90 kg và một số giấy tờ liên quan. Tiếp tục điều tra mở rộng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc làm rõ Hòa còn lừa đảo chiếm đoạt số tiên gần 30 tỷ đồng của ông N.H.S. với thủ đoạn tương tự.

Ngoài Vũ Thị Hòa, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn ra quyết định khởi tố bị can đối với Chu Xuân Thu (SN 1946, trú phường Hồng Hà, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái), là chồng của Vũ Thị Hòa về hành vị Lừa đao chiếm đoạt tài sản. Vụ án đến nay đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc để truy tố các bị can.

Hà An