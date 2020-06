Chưa có tiền án, tiền sự, nhưng kế hoạch theo dõi, mật phục để rình chờ cơ hội bắn người theo “đơn đặt hàng” của Phạm Tuấn Hải (SN 1985, trú ở Hải Phòng) không hề thua kém tội phạm chuyên nghiệp.

Hình ảnh các đối tượng phóng chạy sau khi bắn nạn nhân M

Vụ nổ súng xảy ra lúc chập tối, bản thân bị hại có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp, đối tượng gây án gần như không để lại dấu vết, tung tích tại hiện trường… Nhưng trong 4 ngày đêm, CAH Gia Lâm phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (CATP Hà Nội) và các đơn vị chức năng đã xác minh, bắt gọn nhóm đối tượng gây án.

Vụ nổ súng táo tợn

Khoảng 18h ngày 11/1/2020 nhiều người dân xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm) giật bắn mình khi nghe mấy tiếng nổ ở khu vực cổng khu liên hiệp thể thao của xã. Những người đầu tiên có mặt tại hiện trường chỉ kịp thấy một chiếc xe máy chở 2 người phóng vọt đi với tốc độ cao, trong đó kẻ cầm lái mặc đồng phục “xe ôm” công nghệ. Gần đó là một người đàn ông nằm bất động trong vũng máu, nạn nhân về sau được xác định là anh M (SN 1982, trú ở xóm 9, xã Ninh Hiệp).

Dù khu vực hiện trường có camera của một số nhà dân, nhưng quá trình điều tra, cơ quan công an không khai thác được nhiều thông tin, dữ liệu. Hình ảnh ghi lại chỉ có ánh đèn xe máy vụt lóa và bộ quần áo đồng phục “xe ôm” của kẻ cầm lái. Diễn biến sự việc xảy ra rất nhanh và một chi tiết có thể khẳng định được, đó là nạn nhân M nằm trong kế hoạch hạ thủ của những kẻ lạ mặt.

Cụ thể, sau khi chơi thể thao và rời đi bằng xe máy, anh M đã bị 1 đối tượng đứng nấp sẵn tiến lại gần rồi giương súng bóp cò. Sau 4 tiếng nổ, anh M trúng đạn nhưng cố gượng chạy ngược trở lại khu liên hiệp thể thao và gục ngã. Kẻ nổ súng ngoái nhìn nạn nhân bất động rồi lạnh lùng nhảy lên chiếc xe máy do đồng bọn chờ sẵn gần đó tẩu thoát.

Nạn nhân M được đưa vào bệnh viện cấp cứu với nhiều vết đạn, trong đó có thương tích ở đầu nhưng may mắn được điều trị qua cơn nguy kịch. Tỉnh lại ở bệnh viện, anh M không cung cấp được thông tin về các đối tượng gây án và cũng không đoán được ai là kẻ ra tay với mình.

Các đối tượng Hải, Hiệp

Hướng điều tra chính xác

Trò chuyện với các trinh sát, điều tra viên trực tiếp tham gia điều tra vụ án, chúng tôi nhiều lần phải ngạc nhiên: “Sao án “mờ” vậy mà các anh vẫn tìm ra và bắt giữ đối tượng gây án?”. Tuy nhiện, câu trả lời rất đơn giản là: “Bằng các biện pháp nghiệp vụ”.

Biện pháp nghiệp vụ cụ thể thế nào thì sẽ mãi là ẩn số mà những người trong ban chuyên án sẽ giữ kín. Nhưng chỉ riêng những chi tiết nhỏ được phép kể đã minh chứng được bản lĩnh, kinh nghiệm sắc bén của Công an Hà Nội. “Đối tượng gây án rình rập, phục sẵn để bắn được anh M nghĩa là sẽ phải dành nhiều thời gian để nắm quy luật sinh hoạt của nạn nhân. Không loại trừ khả năng đối tượng đã tá túc dài ngày quanh khu vực hiện trường trước khi gây án”.

Từ nhận định chính xác ấy, liên tục trong nhiều ngày đêm, lực lượng tham gia phá án đã tiến hành rà soát, truy xét, xác minh các cơ sơ lưu trú trên địa bàn huyện Gia Lâm, Đông Anh, quận Long Biên, và sang cả địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Mũi truy xét khác tập trung theo hướng bỏ chạy của chiếc xe máy sau khi xảy ra vụ nổ súng. Cứ thế những manh mối được khoanh dần, khoanh dần. Tại một nhà nghỉ ở thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, ngày 10/1 có 2 nam thanh niên đến thuê trọ.

Thời điểm trước khi xảy ra vụ nổ súng, 2 người này rời phòng trọ bằng chiếc xe máy Honda Airblade màu đỏ đen chỉ gắn 1 chiếc gương bên trái, xe mang BKS: 93F1-09688. Thông tin là vậy, tuy nhiên theo mô tả của nhân chứng, không ai trong số này mặc quần áo “xe ôm” công nghệ. Nhưng chi tiết khiến ban chuyên án đặt sự nghi ngờ vào 2 người này là họ rời nhà nghỉ và trở về chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Đáng chú ý, trước đó mấy ngày chính cặp đôi đã từng đến thuê trọ ở đây.

Từ thông tin lưu lại ở nhà nghỉ cùng các tài liệu thu thập, ngày 15-1 (4 hôm sau khi xảy ra vụ nổ súng) ban chuyên án đã tiến hành triệu tập nghi can đầu tiên là Phạm Tuấn Hải (SN 1985, trú ở phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng). “Không dễ dàng để đối tượng khai nhận hành vi phạm tội cho đến khi chúng tôi đưa được nghi can thứ hai về trụ sở. Đó là Tô Thanh Hiệp (SN 1988, trú tại phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Hải Phòng” - trinh sát hình sự Công an huyện Gia Lâm nhớ lại.

“Vỏ quýt dày” gặp “móng tay nhọn”

Kẻ trực tiếp cầm súng bắn anh M là Phạm Tuấn Hải. Chưa có tiền án, tiền sự, nhưng Phạm Tuấn Hải lại có sự lỳ lợm, bình tĩnh, đối phó không thua kém dân lưu manh chuyên nghiệp. Đặc biệt, kế hoạch gây án của gã trai đất Cảng này đầy toan tính che đậy kỹ dấu vết, hành tung. Hải khai, khoảng giữa tháng 12-2019, khi đang ở TP Hồ Chí Minh, gã nhận được cuộc gọi của Trần Thị Xuân Hương (SN 1974, trú ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội, là đối tượng đang bị truy nã trong vụ án này), và nghe Hương kể về mâu thuẫn với anh M. “Em về giúp chị cho thằng M mấy phát cảnh cáo” - Hương đặt hàng. Dĩ nhiên sau đó Hải mau chóng nhận lời.

Thực hiện tội phạm, Hải gọi điện rủ Tô Thanh Hiệp tham gia và nói rõ: “Tôi nhận của chị Hương 300 triệu đồng, xong việc tôi với ông cưa đôi”. Sau khi Hiệp nhận lời, Hải đặt hàng Hiệp tìm mua 1 khẩu súng cùng 6 viên đạn với giá khoảng 30 triệu đồng. Ngày 30-12-2019, Hiệp, Hải hẹn nhau ở bến xe Thượng Lý (Hải Phòng) để đi xe khách lên Hà Nội. Đến bến xe Gia Lâm, cặp đôi về khu vực thị trấn Yên Viên dùng ảnh của Hải để dán lên chứng minh nhân dân người khác để thuê phòng nghỉ. Nhằm chuẩn bị cho việc theo dõi và gây án, hôm sau Hải đưa cho Hiệp 500.000 đồng đi mua áo, mũ đồng phục “xe ôm” công nghệ.

Kẻ chủ mưu đồng thời kết nối với đám bạn xã hội nhờ mua 1 chiếc xe máy Honda Airblade không giấy tờ với giá 5 triệu đồng. Chiếc xe này đeo BKS: 93F1-096.88. Trong vòng 2 ngày ở nhà nghỉ, Hải và Hiệp đã tìm hiểu, nắm được quy luật thường chơi thể thao vào buổi chiều của anh M. Ngày 4/1, Hải, Hiệp quay về Hải Phòng sau khi gửi xe máy tại khu vực Big C Long Biên. Một tuần sau quay trở lại Hà Nội, chúng cũng cầm theo một chiếc BKS: 29C1-135.79 để thay thế khi ra tay với anh M.

Khoảng 15h ngày 10-5, Hiệp đèo Hải đi xe máy rời nhà nghỉ. Di chuyển đến đê Dương Hà, các đối tượng dừng xe lấy chiếc BKS: 29C1-135.79 thay vào BKS: 93F1-09688. Đi thêm quãng nữa, Hiệp lại dừng xe cùng thay áo và đội mũ đồng phục “xe ôm” công nghệ rồi di chuyển đến khu thể thao Ninh Hiệp. Tuy nhiên chuyến “đi săn” chiều ấy bất thành vì anh M không ra sân. Ngày hôm sau, cũng với phương thức di chuyển, hóa trang tương tự, cặp sát thủ mò đến Ninh Hiệp.

Trực tiếp đối tượng Hiệp vào trong khu thể thao để rình chờ anh M chơi xong thì báo cho đồng bọn đang nấp bên ngoài. Diễn biến sự việc sau đó diễn ra như đã nêu ở trên. “Liệu đối tượng Hải nổ súng bắn dọa hay muốn bắn chết nạn nhân M?” - chúng tôi đặt câu hỏi. Và câu trả lời của điều tra viên tham gia phá án là: “CQĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Tuấn Hải và Tô Thanh Hiệp về tội danh giết người. Có lẽ đối tượng đã không giữ lại 2 trong 6 viên đạn làm gì, bởi sau khi bắn 4 phát thì súng kẹt đạn. Nạn nhân M không chết là ngoài ý muốn của những kẻ nổ súng...”.

