Ngày 29/12, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng với số tiền gần 50 tỷ đồng.

Theo đó, ngày 26/12, lực lượng chức năng đã bắt giữ 13 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng, dưới hình thức cá độ bóng đá ở các huyện Nông Sơn, Hiệp Đức, Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam).

Theo điều tra, Trần Vũ Tuấn (30 tuổi, trú xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức) giao tài khoản cá độ bóng đá trên mạng cho Nguyễn Hồ Hát (41 tuổi, trú xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn).

Đối tượng Hát chuyển lại tài khoản này đến Kiều Phúc Nhân (36 tuổi, trú xã Quế Trung, huyện Nông Sơn) để tổ chức cho nhiều đối tượng ở Nông Sơn đánh bạc. Hình thức của các đối tượng này là cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền qua mạng internet.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn phát hiện Trần Vũ Tuấn cùng với Nguyễn Văn Luyện (33 tuổi, trú xã Bình Minh, huyện Thăng Bình) tổ chức cho các đối tượng, gồm: Đặng Ngọc Cường (34 tuổi, trú huyện Hiệp Đức), Đặng Văn Đường (26 tuổi, trú huyện Thăng Bình), Trương Đức Khánh (42 tuổi, trú huyện Nông Sơn) để tham gia đánh bạc.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 1 ipad, 21 điện thoại di động, 1 xe ô tô, 2 router (bộ định tuyến, có chức năng chuyển tiếp gói dữ liệu giữa các mạng máy tính – PV), 62,4 triệu đồng tiền mặt và khoảng 1.032 trang tài liệu thể hiện số tiền tổ chức đánh bạc gần 50 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Công Sáng

