Chiều 2/8, sau gần 3 tháng trốn khỏi nhà tạm giữ Công an huyện Vĩnh Linh, 'siêu trộm' Nguyễn Hồng Hạnh bị bắt giữ khi đang trốn tại nhà người quen ở Hà Nội.

Trao đổi với VietNamNet, Thượng tá Hồ Sỹ Hùng - Phó trưởng Công an huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) xác nhận thông tin trên.

Đối tượng Hạnh bị bắt giữ sau gần 3 tháng trốn trại

Như đã đưa tin, đối tượng Nguyễn Hồng Hạnh (SN 1989, ngụ xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) là tội phạm nguy hiểm, có nhiều tiền án, bị Công an huyện Vĩnh Linh phát lệnh truy nã toàn quốc.

Trước đó, tháng 2/2020, khi đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại khu phố 5 (thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh), Hạnh bị Công an huyện Vĩnh Linh bắt giữ.

Lực lượng chức năng sau đó đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hồng Hạnh về tội “Trộm cắp tài sản”.

Siêu trộm Nguyễn Hồng Hạnh được xem là đối tượng nguy hiểm

Cũng trong thời gian này, Hạnh bị cơ quan CSĐT Công an huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) và cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) khởi tố để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Cưỡng đoạt tài sản” do y thực hiện trước đó.

Quá trình bị giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Vĩnh Linh, rạng sáng ngày 10/5/2020, Nguyễn Hồng Hạnh đã cạy phá ô cửa thông gió ở phòng tạm giữ rồi bỏ trốn.

Theo Phó trưởng Công an huyện Vĩnh Linh, sau khi vượt ngục, Hạnh lợi dụng đêm tối, bắt xe khách lẩn trốn vào các tỉnh miền Nam, Tây Nguyên và nhiều tỉnh thành ở miền Bắc như Thái Bình, Thái Nguyên, Hà Nội…

Cũng theo Thượng tá Hồ Sỹ Hùng, dưới sự chỉ đạo của Ban GĐ Công an tỉnh, sau khi có nguồn tin báo về việc đối tượng Hạnh đang lẩn trốn tại một tỉnh phía Nam, cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Linh đã thành lập tổ công tác, khẩn trương vào miền Nam truy xét đối tượng.

Bị truy nã gắt gao, Hạnh bỏ trốn ra miền Bắc và sống chui lủi tại nhiều địa phương.

“Khoảng 14h30 ngày 2/8, Công an huyện Vĩnh Linh với sự giúp đỡ của Công an huyện Mỹ Đức (TP Hà Nội) ập vào nhà một người dân ở thôn Mỹ Tiên (xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức) bắt giữ Hạnh. Đối tượng quá bất ngờ, định bỏ trốn nhưng bị lực lượng công an khống chế”, Thượng tá Hùng cho biết.

Sau khi bị bắt giữ, “siêu trộm” Nguyễn Hồng Hạnh đã được di lí từ Hà Nội về Quảng Trị để phục vụ công tác điều tra.

Quang Thành