Ngày 10/12, TAND quận Đống Đa, Hà Nội sẽ đưa vụ một sư thầy (ở quận Tây Hồ) kiện quyết định hành chính của Công an quận Đống Đa ra xét xử.

Trong đơn khởi kiện, người làm đơn là bà Trần Thị Chung (SN 1975, trụ trì một chùa ở quận Tây Hồ, Hà Nội) nêu: Ngày 27/11/2020, bà đến chùa Bộc để dự lễ 35 ngày cố Ni trưởng Thích Đàm Hàn.

Trưa hôm đó, khi bà Chung từ trong phòng đi ra, cùng lúc bà Nguyễn Thị T. (pháp danh Thích Đàm Thành) từ bên ngoài đi vào và hai bên va vào nhau.

“Sự việc chỉ dừng tại đó, nhưng đến đầu tháng 12, tôi được biết bà Nguyễn Thị T. làm đơn nói tôi đánh vào đầu, mặt bà T. gửi Công an phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội để giải quyết.

Quá trình làm việc với cán bộ Công an phường Quang Trung và cán bộ Công an quận Đống Đa, tôi đã trình bày rõ sự việc. Tôi khẳng định không có việc đánh nhau giữa tôi và bà T.”, bà Chung trình bày trong đơn khởi kiện.

Theo trình bày của bà Chung, ngày 12/3/2021, Công an quận Đống Đa mời bà đến làm việc và giao cho bà Quyết định xử phạt hành chính số 63/QĐ-XPHC do ông Nguyễn Đức Long, Phó Trưởng Công an Quận Đống Đa ký ngày 16/1/2021.

Ngày 26/4, bà Chung tiếp tục nhận được Quyết định số 07/QĐ-CA ĐĐ-TTNB về việc giải quyết khiếu nại lần đầu là “giữ nguyên Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 63/QĐ-XPHC ngày 16/1/2021 của Công an quận Đống Đa”.

Cho rằng quyết định xử phạt hành chính đối với mình là không có căn cứ, bà Chung làm đơn khởi kiện, đề nghị tòa án tuyên hủy quyết định số 07/QĐ-CAĐĐ-TTNB ngày 26/4/2021 của Trưởng Công an quận Đống Đa.

Trao đổi với VietNamNet, luật sư Phạm Quốc Bình (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, quyết định xử phạt hành chính số 63/QĐ-XPHC ngày 16/1/2021, của Công an quận Đống Đa sai về trình tự, thẩm quyền, khi người kí quyết định là Phó trưởng Công an quận.

Luật xử lý vi phạm hành chính tại Khoản 4, Điều 39 quy định về thẩm quyền của công an nhân dân nêu rõ: "Trưởng Công an cấp huyện...., có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền không quá 25 triệu đồng”.

Điều 57 của Luật xử lý vi phạm hành chính cũng quy định, việc xử phạt vi phạm hành chính phải lập biên bản, hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính.

Hồ sơ bao gồm: biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt hành chính, các tài liệu giấy tờ khác có liên quan và phải được đánh bút lục.

Tuy nhiên, quyết định xử phạt hành chính của Công an quận Đống Đa không có biên bản vi phạm hành chính kèm theo là sai quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Quyết định xử phạt hành chính số 63/QĐ-XPHC ngày 16/1/2021 của Công an quận Đống Đa còn vi phạm Điều 58 về lập biên bản hành chính; Điều 12 quy định về những hành vi bị nghiêm cấm trong Luật xử lý vi phạm hành chính.

Luật sư Bình cho rằng, khi sự việc xảy ra, có nhiều người ngồi ở nhà tổ, nhưng công an chỉ xác minh 3 sư thầy...

Minh Anh