Sau 4 tháng khởi tố điều tra vụ án “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Công ty CP cà phê hòa tan Trung Nguyên, Công an tỉnh Bình Dương vừa ra quyết định tạm đình chỉ điều tra.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vừa ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Công ty CP cà phê hòa tan Trung Nguyên.

Quyết định do Thượng tá Bùi Phạm Hải, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương ký ngày 22/8.

Vợ chồng bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Trước đó, vào ngày 22/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án hình sự số 63/CSKT để điều tra về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Công ty CP cà phê hòa tan Trung Nguyên (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Theo Công an tỉnh Bình Dương, lý do đình chỉ điều tra vụ án là do “đã hết thời hạn điều tra vụ án nhưng chưa xác định được bị can”.

Vụ án này xuất phát từ việc bà Lê Hoàng Diệp Thảo tố cáo một Trưởng phòng pháp lý của công ty này đã làm giả biên bản và quyết định của Đại hội đồng cổ đông nhằm tước đoạt quyền sở hữu và quyền quản lý của bà tại công ty gây thiệt hại hơn 4.000 tỉ đồng.

Trong quá trình giải quyết, TAND tỉnh Bình Dương đã trưng cầu giám định tài liệu này tới Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an.

Trong văn bản trả lời, Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an xác định các chữ "Công ty cổ phần cà phê Trung Nguyên" trên tài liệu có dấu vết cắt ghép.

Tuy nhiên, mới đây Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương có thông báo kết luận giám định chữ ký liên quan đến vụ việc này. Theo đó, Cơ quan CSĐT cho rằng Phòng kỹ thuật hình sự kết luận chữ ký trong các tài liệu mà các bên đã nộp cho tòa là của bà Thảo và ông Vũ.

Từ kết luận này, bà Thảo gửi đơn đơn kiến nghị đến Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đề nghị xem xét lại kết luận.

Theo bà Thảo, tài liệu mà Cơ quan CSĐT giám định là nhóm tài liệu A, trong khi tài liệu làm giả trong vụ án hình sự đã bị khởi tố là nhóm tài liệu B. Đây cũng là tài liệu, chứng cứ được TAND tỉnh Bình Dương thu thập trong quá trình thụ lý để giải quyết vụ án tranh chấp kinh doanh thương mại giữa bà và Công ty CP cà phê hòa tan Trung Nguyên.

Các tài liệu là chứng cứ, cơ sở để giải quyết cho vụ án hình sự là chủ yếu thuộc nhóm tài liệu B, là thành phần căn cứ để lập hồ sơ đăng ký thay đổi giấy phép lần 8 của Công ty CP cà phê hòa tan tại Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Dương.

Điều này đồng nghĩa với kết quả giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh cũng như thông báo kết luận giám định của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương nếu được sử dụng làm chứng cứ trong vụ án này là chưa phù hợp, không đánh giá đúng đối tượng chứng cứ, cơ sở để giải quyết vụ án vì nó không phải là chứng cứ liên quan trực tiếp đến hành vi giả mạo giấy tờ nhằm thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh lần 7 sang lần 8 tại Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Dương.

Đồng thời, bà Thảo cũng kiến nghị khởi tố bị can đối với vị Trưởng phòng pháp lý của Công ty CP Trung Nguyên do có hành vi giả mạo tài liệu.

Công an lên tiếng vụ làm giả tài liệu tại Công ty CP cà phê hòa tan Trung Nguyên Sau khi Cơ quan CSĐT có thông báo kết luận giám định chữ ký liên quan đến tranh chấp của vợ chồng cà phê Trung Nguyên, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã gửi đơn khẩn cấp đến Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương.

Xuân An