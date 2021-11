Khi hát karaoke, nhóm Tuấn đề nghị T. đi qua đêm. Sau khi bị từ chối, nhóm này bắt cóc T. đưa đến khách sạn và cưỡng hiếp.

Sáng 3/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã bắt tạm giam Lê Anh Tuấn (40 tuổi, ngụ Quảng Bình), Trương Đình Vinh (32 tuổi, ngụ Bình Thuận) để điều tra về hành vi hành vi bắt cóc, hiếp dâm nữ nhân viên quán karaoke mới 15 tuổi.

Thông tin ban đầu, T. (sinh năm 2006), nhân viên quán karaoke tại xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, có đơn tố cáo gửi cơ quan công an về việc mình bị bắt cóc, hiếp dâm.

Các nghi phạm bị công an bắt giữ. Ảnh: Báo Bình Thuận.

Theo đơn, lúc 17h ngày 31/10, tại quán karaoke trên có một nhóm người tổ chức ăn nhậu và hát.

Khi hát, một người trong nhóm trên đặt vấn đề “đi qua đêm”, nhưng T. không đồng ý. Nhóm này sau đó khống chế, đưa T. lên ôtô đến khách sạn Hưng Thịnh tại khu phố 5, thị trấn Liên Hương. Tại đây, một người trong nhóm đã hiếp dâm bé gái 15 tuổi.

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an huyện Tuy Phong xác định ngoài Tuấn, Vinh còn có Nguyễn Văn Hùng (41 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Văn Chiến (26 tuổi, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) và một người tên Sơn (chưa rõ lai lịch) có hành vi bắt cóc T. đến khách sạn.

Cảnh sát xác định người khống chế, hiếp dâm T. là Lê Anh Tuấn.

(Theo Zing.vn)