Cơ quan công an tỉnh Bình Định ra quyết định tạm giữ hình sự bà Nguyễn Thị T.N (SN 1960) và bà Nguyễn Thị Phong (SN 1965) để điều tra về hành vi chứa mại dâm.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Định chiều 2/7 cho biết, đã phối hợp với Công an huyện Tây Sơn ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bà Nguyễn Thị T.N (SN 1960, ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn) và bà Nguyễn Thị Phong (SN 1965, người phục vụ tại nhà nghỉ S.K) để điều tra về hành vi chứa mại dâm.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 14h35 ngày 1/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Đội kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh và Công an huyện Tây Sơn kiểm tra tại nhà nghỉ S.K do bà T.N làm chủ thì phát hiện 2 cặp nam, nữ đang mua bán dâm.

Vụ việc đang được công an điều tra và làm rõ.

Hà Vân