Cơ quan công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã tạm giữ hình sự nghi phạm cứa cổ một thanh niên khi đang ngồi chơi game trong quán khiến người này tử vong.

Chiều 4/3, Thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự nghi phạm 17 tuổi, người liên quan đến vụ án mạng tại thôn Hải Đông, xã Cổ Đạm.

Trước đó, khoảng 11h trưa cùng ngày, anh Trương Ngọc Tuấn (20 tuổi, trú tại thôn Hải Đông, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân) đang ngồi chơi tại quán Internet ở gần nhà thì bất ngờ bị một nam thanh niên từ ngoài vào cầm dao cứa vào cổ rồi bỏ chạy.

Nan nhân được đưa vào trạm y tế xã Cổ Đạm cấp cứu, song do vết thương quá nặng, người này đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Xuân phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp cận hiện trường, truy bắt hung thủ.

Hiện trường vụ án mạng

Nghi phạm được xác định là Nguyễn Văn Phong (17 tuổi, trú xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân). Sau khi được công an vận động, Phong đã đến công an đầu thú.

Về nguyên nhân, một cán bộ Công an huyện Nghi Xuân cho biết, bước đầu xác định Phong có mâu thuẫn với nạn nhân.

“Nghi phạm làm chết người này đã bỏ học được 1 năm và nằm trong diện quản lý của công an. Cơ quan công an tạm giữ hình sự nghi phạm để tiếp tục đấu tranh, điều tra, xác định nguyên nhân cụ thể”, cán bộ công an nói.

