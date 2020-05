Bị yêu cầu đeo khẩu trang, nam thanh niên Quảng Nam tát tai nữ nhân viên tại chốt kiểm dịch Covid-19.

Chiều 25/5, TAND huyện Phú Ninh (Quảng Nam) xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Trung Thành (SN 1988, trú xã Tam Thành, huyện Phú Ninh) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, khoảng 14h40 chiều ngày 5/4, Võ Phi Hùng (SN 1988, xã Tam Thành) điều khiển xe máy chở theo Thành chạy qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 xã Tam Thành.

Chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại xã Tam Thành, nơi xảy ra vụ việc

Bị cáo Nguyễn Trung Thành tại phiên tòa

Tại đây, thấy Thành không đeo khẩu trang, thành viên của chốt là chị Lê Thị Thu L. nhắc nhở, thì Thành bực tức và phản ứng lại.

Lúc này, Thành chụp lấy bao đựng găng tay su trên bàn làm việc ném xuống đất rồi chụp hộp đựng khẩu trang trên bàn đánh 1 tát vào má trái mặt chị L.

Tiếp đó, Thành chỉ tay vào mặt ông Đinh Châu Tuấn (SN 1998, xã Tam Thành) thành viên chốt kiểm soát nói: “Dân quân hả”.

Đồng thời, Thành đưa tay lên để đánh ông Tuấn nhưng Hùng can ngăn. Sau đó, Thành đã bỏ đi khỏi địa phương.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã đối với Thành. Ngày 23/4, Thành đã đến Công an xã Tam Thành đầu thú.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND huyện Phú Ninh tuyên phạt Nguyễn Trung Thành 9 tháng tù giam.

Lê Bằng