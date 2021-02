Nguyễn Thị Hồng hứa, trong thời gian 1 tuần sẽ xin cho kẻ phạm tội được trả tự do, không bị xử lý hình sự với chi phí “chạy án” là 1,5 tỷ đồng.

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Hồng (SN 1960, ở Bắc Từ Liêm) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 12/4/2018, Phạm Anh Tuấn (SN 1986, ở Long Biên) bị Công an quận Hà Đông bắt giữ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Khi đó, bố đẻ Tuấn được giới thiệu gặp Hồng để “chạy” cho con trai được tại ngoại và không bị xử lý hình sự.

Bản thân Hồng không có việc làm ổn định nhưng bị can tự giới thiệu là cán bộ ở cơ quan Trung ương, có mối quan hệ với nhiều lãnh đạo cấp cao.

Hồng hứa, trong thời gian 1 tuần sẽ xin cho Tuấn được trả tự do, không bị xử lý hình sự, với chi phí “chạy án” là 1,5 tỷ đồng.

Tin lời Hồng, cuối tháng 4/2018, gia đình Tuấn đưa cho bị can 1,4 tỷ đồng để “chạy án”. Ngày 28/5/2018 và 5/6/2018, theo yêu cầu của Hồng, gia đình Tuấn tiếp tục chuyển thêm 27 triệu đồng.

Sau khi chuyển cho bị can hơn 1,4 tỷ đồng, chờ một thời gian thấy Tuấn vẫn chưa được thả tự do như Hồng hứa hẹn, gia đình Tuấn đã nhiều lần yêu cầu Hồng trả tiền, "nữ quái" không trả và bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Do vậy, gia đình Tuấn đã làm đơn tố giác Hồng đến cơ quan công an. Bị can bị bắt giữ theo lệnh truy nã.

Kết quả xác minh cho thấy, ngày 14/4/2018, Công an quận Hà Đông ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Phạm Anh Tuấn về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Quá trình điều tra vụ án, không có cá nhân, tổ chức nào tác động theo hướng có lợi cho Tuấn.

Tại cơ quan điều tra, Hồng khai, sau khi nhận tiền của gia đình Tuấn, bị can bỏ thêm 63 triệu đồng vào cho đủ 1,5 tỷ đồng, rồi đưa cho một đối tượng tên Đệ để “chạy án”.

Theo lời khai của "nữ quái", chị ta không biết nhân thân, lai lịch của Đệ, không nhớ số điện thoại của Đệ. Việc Hồng đưa tiền cho người tên Đệ không có ai làm chứng, không có tài liệu chứng minh...

Vì vậy, CQĐT cho rằng, lời khai trên của Hồng không có căn cứ.

"Chạy án" bất thành và lời khai đưa tiền cho cán bộ công an Trong 2 ngày 26 và 28/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Vũ Thị Thành (SN 1958, ở Hà Đông) tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo kêu oan của bị cáo.

