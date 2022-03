Cục Thi hành án (THA) Dân sự TP.HCM phối hợp cùng cơ quan chức năng đã tổ chức tiêu huỷ hơn 300kg ma tuý là vật chứng trong các vụ án ma tuý lớn tại TP.HCM.

Thông tin từ Cục THA Dân sự TP.HCM cho hay, ngày 28/3, cơ quan này phối hợp cùng các đơn vị chức năng của TP.HCM như: Công an, Viện KSND đã tiến hành tiêu huỷ 310kg ma tuý bằng phương pháp đưa vào lò đốt để thiêu.

Được biết, lượng ma tuý này là vật chứng từ những vụ án có hiệu lực thi hành trong nhiều năm vừa qua, là toàn bộ tang vật của 42 vụ án “mua bán trữ trái phép chất ma túy” trong những năm gần đây. Trong đó có 2 vụ lớn nhất lên tới gần 100kg ma túy.

Tang vật ma tuý được chuyển đến địa địa điểm tổ chức tiêu huỷ, đảm bảo một quy trình an toàn, chặt chẽ. Ảnh: Cẩm Tú

Theo đó, hội đồng tiêu huỷ vật chứng, tài sản đã kiểm kê số lượng tang vật từ kho vật chứng. Để đảm bảo an toàn, Cục THA Dân sự TP.HCM đề nghị Phòng thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - Công an TP.HCM phối hợp, cử xe chuyên dụng vận chuyển và làm nhiệm vụ bảo vệ việc vận chuyển ma túy từ kho vật chứng đến địa điểm tiêu hủy, có các thành viên hội đồng cùng theo xe; đảm bảo an toàn, an ninh trật tự cho việc vận chuyển.

Ngoài ra, cơ quan chức năng ngăn chặn không cho những người không có nhiệm vụ vào khu vực tiêu hủy cách vị trí tiêu hủy 100m; nếu người nào vi phạm sẽ kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật.

Lượng tang vật được kiểm đếm thống kê chi tiết. Ảnh: Cẩm Tú

Tiêu huỷ ma tuý khi đưa vào lò thiêu đốt thành tro, là một phương pháp mới. Ảnh: Cẩm Tú

Sau khi mở niêm phong vật chứng, toàn bộ số ma túy được đưa vào trong lò để đốt thiêu cháy. Việc tiêu hủy này cũng được tính toán hợp lý để không gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Sau khi đốt toàn bộ số ma túy thành tro.

Được biết, trước đây khi tiêu huỷ ma tuý với số lượng ít, cơ quan chức năng sẽ tiến hành theo phương pháp thủ công, cụ thể là hoà tan ma tuý vào nước, đổ xuống cống, rãnh… Tuy nhiên với lượng ma tuý như lần tiêu huỷ này không thể tiêu hủy theo hình thức thủ công, sẽ dễ ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe của người dân.

Bên cạnh đó, Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) chỉ quy định vật chứng là công cụ, phương tiện phạm tội, vật cấm tàng trữ, lưu hành thì bị tịch thu, tiêu hủy, nhưng không cụ thể hóa là tiêu hủy bằng cách nào. Do đó, lần này Cục THA Dân sự TP.HCM đã đề xuất phương pháp đốt vào lò thiêu.

Từ đó, Tổng cục có hướng dẫn, đề nghị Cục THA Dân sự TP.HCM nghiên cứu thực hiện theo quy định pháp luật, chủ động phối hợp với sở ban ngành khu vực TP.HCM, để thống nhất phương án xử lý.

Và việc tiêu huỷ 310kg lần này được coi là phương pháp mới, nhằm tiêu hủy triệt để ma túy; đảm bảo bảo vệ môi trường, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi hành án.

Linh An