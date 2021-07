Từ đầu tháng 6 đến ngày 8/7/2021, các con bạc đã đặt cược 13.390 lần với tổng số điểm là 7.896.622 điểm, tương đương khoảng 350 tỷ đồng.

Công an tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Cục An ninh mạng (Bộ Công an) và các đơn vị liên quan triệt phá chuyên án về tổ chức đánh bạc và hoạt động đánh bạc, cá độ trực tuyến qua internet quy mô lớn tới cả trăm tỷ đồng, bắt giữ 8 đối tượng liên quan.

Theo đó, ngày 9/7, gần 150 cán bộ, chiến sĩ công an dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai, chia làm 8 mũi đồng loạt đột kích nơi trú ngụ của 8 đối tượng mục tiêu, có dấu hiệu đánh bạc thông qua hình thức cá độ bóng đá.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ tổng cộng 860 triệu đồng tiền mặt, 4 xe ô tô, 13 điện thoại di động, 6 máy tính, 18 thẻ ATM, 1 Modem Wifi, 3 đầu thu Camera, 5 gói bột màu trắng và 1 két sắt.

8 đối tượng ngay sau đó cũng được đưa về trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ, gồm: Nguyễn Thế Hoàng (sinh năm 1985 trú tại thôn Tả Hà 3, xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai), Bùi Tuấn Vũ (sinh năm 1990, trú tại tổ dân phố Phú Cường 2, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng), Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1987, trú tại tổ dân phố Phú Thành 4, thị trấn Phố Lu), Nguyễn Công Thành (sinh năm 1987, trú tại số 326, đường Lê Hồng Phong, tổ dân phố 2, thị trấn Phố Lu), Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1982, trú tại số 200, đường Ngô Quyền, tổ 32, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai), Nguyễn Quốc Thịnh (sinh năm 1983, trú tại tổ 4, phường Sapa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai), Trịnh Việt Tiệp (sinh năm 1985, trú tại số 372 đường Ngô Quyền, tổ 33, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai), Khổng Quốc Việt (sinh năm 1997, trú tại số 044 đường Lê Văn Hưu, tổ 6, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai).

Trước đó, hồi đầu tháng 6/2021, thực hiện chỉ đạo tại Công điện của Bộ Công an về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá châu Âu và Nam Mỹ, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục An ninh mạng Bộ Công an đã xác lập chuyên án mang bí số 217B, giao Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan triển khai.

Qua nắm bắt, lực lượng trinh sát phát hiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai có một số đối tượng có dấu hiệu hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang mạng “bong88”.

Thông qua hệ thống tài khoản phân cấp từ tổng đại lý (Master), tài khoản đại lý (Agent) và tài khoản con bạc (Member) trên trang mạng bong88, các đối tượng trong đường dây đã tổ chức đánh bạc; đồng thời quản lý, chia chác lợi nhuận từ các con bạc sau mỗi trận bóng (một tài khoản có thể do một hoặc nhiều đối tượng sử dụng).

Một số đường link gồm wabi88.com; b88ag.com; v88ag.com; feli88.com… là địa chỉ truy cập để đăng nhập, chuyển điểm đô (do các đối tượng quy ước), quản lý các kèo đặt cược, quản lý thắng thua và hoa hồng của các tài khoản đại lý và con bạc.

Tổng đại lý bán điểm đô cho các đại lý với giá thấp nhất là 20.000 đồng/điểm. Sau đó, đại lý bán lại cho các con bạc với giá thấp nhất là 50.000 đồng/điểm. Còn các con bạc đăng nhập tài khoản Member để đặt cược các kèo bóng, xem kết quả thắng thua và hoa hồng nhận được.

Các đối tượng có thể quản lý tài khoản và đánh bạc ở bất cứ đâu vào bất cứ thời điểm nào, chỉ cần điện thoại hoặc máy tính có kết nối mạng internet. Vào thứ Hai hàng tuần, các đối tượng xem kết quả thắng thua và hoa hồng để thanh toán tiền cho nhau bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng. Nếu con bạc thua mà không thanh toán thì đại lý sẽ tạm đóng tài khoản của con bạc.

Qua khai thác dữ liệu thông tin tài khoản Master Sub 22 do đối tượng Bùi Tuấn Vũ cung cấp của trang Web cá độ bóng đá trên, xác định từ đầu tháng 6 đến ngày 8/7/2021, các con bạc đã đặt cược 13.390 lần với tổng số điểm là 7.896.622 điểm, tương đương khoảng 350 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lào Cai đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ 8 đối tượng nói trên để tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, xử lý theo quy định pháp luật.

