Lực lượng Công an tỉnh Nghệ An tổ chức vây trang trại nuôi gà, bắt 23 đối tượng tổ chức đánh bạc, thu giữ hơn 700 triệu đồng.

Hôm nay 2/10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vào ngày 30/9, hơn 50 cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đồng loạt đột kích vào 2 địa điểm tại trại gà của Nguyễn Văn Đồng và quán cà phê của Nguyễn Văn Tú, cùng thuộc xóm 6 (xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương) bắt giữ 23 đối tượng đánh bạc.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm hơn 700 triệu đồng, 30 điện thoại di động, 5 ô tô, 16 xe mô tô và nhiều bộ bài mà các đối tượng dùng để đánh bạc.

Sới bạc núp bóng trang trại nuôi gà

Tường rào được bao bọc kỹ lưỡng

Đây là tụ điểm đánh bạc được tổ chức rất chuyên nghiệp do 3 đối tượng Trương Xuân Thành, Nguyễn Hải Đăng và Nguyễn Văn Tú thuê trại gà của Nguyễn Văn Đồng để tổ chức đánh bạc.

Trại gà này được bảo vệ bởi hệ thống tường rào, dây thép gai kiên cố. Trong đó, phòng đánh bạc được xây dựng chắc chắn, bảo vệ bằng nhiều lớp cửa sắt, thiết kế rộng, lắp điều hòa để hàng chục con bạc có thể tham gia đánh bạc trong thời gian dài.

Các đối tượng bị Công an bắt giữ

Quá trình đánh bạc, các đối tượng cầm đầu đã bố trí người để canh phòng nhiều lớp, khi có người lạ xuất hiện lập tức báo động để đồng bọn giải tán và phi tang vật chứng.

Do đó, để triệt xóa được tụ điểm đánh bạc này, lực lượng Công an Nghệ An phải sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, tính toán kĩ lưỡng các tình huống để vây bắt các đối tượng đánh bạc.

Hiện, cơ quan công an đang tạm giữ hình sự 21 đối tượng để điều tra, làm rõ.

Bảo An