Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa có quyết định truy tìm người đàn ông 58 tuổi để xác minh vụ án “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Tối 18/3, Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện này vừa ban hành quyết định truy tìm đối tượng để xác minh vụ án giao cấu với người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi xảy ra tại địa bàn xã Cẩm Minh.

Đối tượng truy tìm là nghi phạm Nguyễn Đăng Viện (58 tuổi, thôn 7, xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên). Ông Viện có nốt ruồi cách 1cm trên sau cánh mũi trái.

Theo cơ quan điều tra, ông Viện bị tố giác giao cấu với bé gái dưới 16 tuổi, xảy ra khoảng tháng 5/2020, tại xã Cẩm Minh. Hiện ông Viện đã rời khỏi địa phương, chưa rõ đang ở đâu.

Thông báo truy tìm người của Công an huyện Cẩm Xuyên

Thông báo truy tìm của Cơ quan CSĐT Công an

Công an huyện Cẩm Xuyên đề nghị các cơ quan có liên quan phối hợp truy tìm. Khi tìm thấy nghi phạm với những đặc điểm nêu trên, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên hoặc cơ quan công an gần nhất.

Lãnh đạo xã Cẩm Minh cho biết, nạn nhân trong vụ án là người cùng xóm với ông Viện.

