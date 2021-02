Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và tạm giam bị can Phạm Thanh Tùng về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". (Ảnh: An ninh thủ đô)