Luật sư Đặng Văn Cường cho biết, những tình huống mâu thuẫn, án mạng xảy ra trong các vũ trường, quán karaoke thường liên quan đến rượu bia, chất kích thích.

Liên quan đến vụ án mạng truy sát làm 3 người chết, 5 người bị thương ở quán karaoke (thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) vào tối 21/2, đại tá Trần Mạnh Hải - Trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, quá trình test nhanh, công an phát hiện 4 người trong nhóm 14 nam nữ có mặt tại phòng hát dương tính với ma túy. Riêng hung thủ gây án chưa kiểm tra được vì đang nằm cấp cứu và chờ kết quả xét nghiệm máu.

Trước đó, Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố Nguyễn Công Dũng (SN 1979, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đối tượng gây ra vụ truy sát vì tội “Giết người”.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, khoảng 19h tối 21/2, Nguyễn Công Dũng và 13 người khác vào thuê phòng hát ở quán karaoke Luxury II. Trong lúc hát, Dũng xuống quầy lễ tân của quán để mượn 1 con dao (loại dao gọt hoa quả) rồi mang vào phòng hát đâm loạn xạ khiến 8 người thương vong. Sau đó, Dũng dùng dao đâm vào bụng để tự sát nhưng được mọi người đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 24/2, một lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, qua test nhanh, công an xác định bị can Nguyễn Công Dũng (42 tuổi, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) dương tính với ma túy. Hiện, cơ quan điều tra đang củng cố lời khai của Dũng để hoàn thiện hồ sơ vụ án mạng.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV, luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng, hành vi của đối tượng rất manh động, nguy hiểm, đã tước đoạt tính mạng của nhiều người và làm nhiều người khác bị thương, gây hoang mang trong dư luận. Bởi vậy, trong trường hợp đối tượng được cứu sống thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015 với khung hình phạt là phạt tù từ 12-25 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình bất kể lý do mâu thuẫn là gì.

“Hành vi của đối tượng là rất manh động, nguy hiểm có dấu hiệu mất kiểm soát về lý trí. Bởi vậy cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân mâu thuẫn, làm rõ khả năng nhận thức, điều khiển hành vi của đối tượng này. Với hậu quả ba người chết, nhiều người bị thương thì đối tượng gây án rất có thể sẽ phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình” - luật sư Cường nói.

Luật sư Đặng Văn Cường cho biết thêm, những tình huống mâu thuẫn, án mạng xảy ra trong các vũ trường, quán karaoke thường liên quan đến rượu bia, chất kích thích, trong đó không loại trừ trường hợp đối tượng gây án đã sử dụng trái phép chất ma túy. Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ test nhanh, kiểm tra xem các đối tượng có sử dụng chất ma túy hay không.

Trong trường hợp có căn cứ cho thấy có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy thì sẽ xem xét xử lý hình sự đối với người vi phạm theo quy định pháp luật. Trong trường hợp đối tượng gây án do sử dụng rượu bia, chất kích thích hoặc ma túy dẫn đến mất khả năng kiểm soát hành vi thì vẫn không loại trừ trách nhiệm hình sự, đối tưởng vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Giết người.

Luật sư Cường cho biết, chỉ có tình huống đối tượng bị mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức trước khi thực hiện hành vi giết người thì mới được loại trừ trách nhiệm hình sự, trong trường hợp đó thì đối tượng sẽ bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Vấn đề này cơ quan điều tra sẽ xác minh làm rõ để làm cơ sở giải quyết vụ án cũng như để thực hiện các giải pháp phòng ngừa tội phạm.

Theo luật sư Cường, hiện nay, nhiều địa phương đang tích cực áp dụng các giải pháp để phòng chống dịch bệnh, nhiều nơi đã yêu cầu đóng cửa các cơ sở kinh doanh karaoke. Bởi vậy, cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ cơ sở kinh doanh karaoke này có được phép hoạt động trong thời điểm này hay không, trong trường hợp có vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh hoặc vi phạm về kinh doanh thì cũng sẽ xem xét xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

