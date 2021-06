Trường hợp bị tước quân tịch là 1 cán bộ công an ở quận Hồng Bàng (Hải Phòng), người này còn bị khởi tố về tội cướp tài sản.

Chiều 24/6, Công an TP Hải Phòng thông tin, ngày 18/6, Giám đốc Công an TP Hải Phòng Vũ Thanh Chương đã quyết định tước quân tịch đối với Thượng úy Phan Ánh Dương.

Người này SN 1988, nguyên là công an phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, vì có hành vi cướp tài sản.

Trước đó, ngày 17/7/2020, tại một quán cà phê trên đường Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân đã xảy ra vụ cướp tài sản. Vật bị cướp là 1 chiếc điện thoại.

Qua quá trình điều tra, ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân đã ra quyết định khởi tố vụ án cướp tài sản, để làm rõ hành vi của các đối tượng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân đã khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi cướp tài sản, gồm: Trần Ngọc Hùng, SN 1982, trú tại số 201 Nguyễn Văn Linh; Nguyễn Văn Vinh, SN 1983, trú tại số 61/143 Trần Nguyên Hãn cùng quận Lê Chân; Trương Trọng Linh, SN 1988, trú tại số 30 Kha Lâm 4, Nam Sơn, Kiến An.

Tiếp tục điều tra mở rộng, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Lê Chân ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Ánh Dương, nguyên công an phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng về hành vi cướp tài sản.

Nguyễn Thu Hằng