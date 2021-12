Hôm nay (31/12), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Trọng Hùng (tức Hùng “Gàn”, SN 1979, ở quận Hai Bà Trưng) mức án 5 năm tù.

Bị cáo Lê Trọng Hùng bị tuyên án 5 năm tù vì tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, theo quy định tại Điều 117, khoản 1, điểm a,b,c –Bộ luật Hình sự.

HĐXX buộc bị cáo Lê Trọng Hùng bị quản chế 5 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Theo cáo trạng, ngày 27/1, Công an Hà Nội đã chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra, Công an Hà Nội hồ sơ để điều tra làm rõ việc Lê Trọng Hùng thông qua Fanpage Facebook “CHTV Vietnam” đăng tải các video clip có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, phao tin, bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân; xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kết quả xác minh cho thấy, từ tháng 4-9/2020, Hùng đã tự làm, đăng tải phát trực tiếp 7 video clip lên mạng xã hội Facebook.

Trong đó, có 4 video clip chứa nội dung tuyên truyền thông tin xuyên tạc đường lối, chính sách của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phỉ báng chính quyền nhân dân.

Các video clip này còn tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.

HĐXX cho rằng, hành vi của bị cáo Lê Trọng Hùng rất nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm an ninh quốc gia, phỉ báng chính quyền nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Hành vi của bị cáo còn gây mất ổn định trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa và sự thống nhất về nền tảng chính trị tư tưởng của quốc gia, ảnh hưởng đến lòng tin của quần chúng nhân dân vào thể chế chính trị của Nhà nước, nên cần phải xử phạt nghiêm bị cáo để cảnh cáo, răn đe và phòng ngừa chung.

T.Nhung