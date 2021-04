Do chồng uống rượu say rồi về nhà chửi bới, đánh đập, Nguyễn Thị Nga đã dìm mặt chồng vào chậu nước khiến anh này tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) vừa thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Nga (41 tuổi, ở thôn Thành Long, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng) đề điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là ông Dương Xuân Mận (40 tuổi, ở thôn Thành Long, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng -chồng của Nga).

Theo đó, khoảng 22h, ngày 9/2, ông Mận chết trên đường đưa đi cấp cứu.

Nhận thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo Công an huyện Yên Dũng nhanh chóng vào cuộc.

Nguyễn Thị Nga tại cơ quan Công an huyện Yên Dũng

Theo thông tin từ gia đình bị hại, nạn nhân Dương Xuân Mận bị tử vong là do uống rượu say, bị ngã ở bậc thềm dẫn đến tổn thương vùng đầu, cằm, gây mất máu tử vong. Tuy nhiên, kết luận giám định cho thấy, nạn nhân chết do ngạt nước.

Khoanh vùng đối tượng, lực lượng chức năng thấy vợ của nạn nhân có nhiều nghi vấn. Sau thời gian tổ chức mai táng cho chồng, Nguyễn Thị Nga có biểu hiện tâm lý hoang mang, lo sợ. Ngày 3/3, Cơ quan công an đã vận động được đối tượng Nga ra đầu thú.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Dũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nga về hành vi giết người và đã được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Yên Dũng phê chuẩn.

Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Thị Nga khai: Khoảng 15 đến 16h ngày 9/2 (tức 28 Tết Tân Sửu), trong khi Nga và con gái (4 tuổi) đang ngồi xem ti vi ở phòng khách thì ông Mận về nhà trong tình trạng say rượu, bị ngã úp mặt xuống bậc cửa của gia đình. Thấy quần áo của ông Mận đang mặc trên người bị ẩm và bẩn, Nga định nâng ông Mận dậy thì bị chửi bới. Ông Mận định bóp cổ Nga nhưng Nga gạt tay ra.

Bực tức, Nga đi lấy một đoạn dây vải khoảng 70cm mang vào trói hai tay ông Mận lại, rồi đi tìm quần áo để thay cho chồng. Khoảng 20 phút sau, Nga bưng một nửa thau nước và cầm một chiếc khăn vải để rửa mặt cho ông Mận.

Nga lấy kéo cắt dây trói tay ông Mận. Khi dây vải vừa buông ra, ông Mận dùng hai tay túm tóc Nga kéo xuống và chửi bới. Nga lấy một cuộn băng dính quấn dán kín miệng và vòng qua đầu ông Mận.

Nga dìm mặt ông Mận vào bên trong chậu nước trong vòng khoảng 1 phút.

Nga lấy kéo cắt băng dính dán ở miệng ông Mận ra, thay quần áo, bế lên đặt vào giường ngủ, đắp chăn và đưa con sang nhà hàng xóm chơi.

Đến 22h, gọi ông Mận không thấy trả lời, sờ thấy chân tay lạnh, Nga gọi mọi người đưa ông Mận đi bệnh viện nhưng người này đã tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng đang tiếp tục điều tra củng cố tài liệu để chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang.

Xử vụ thất thoát 830 tỷ: Luật sư đề nghị triệu tập một cựu Bộ trưởng Sáng nay (12/4), TAND TP Hà Nội đưa vụ án thất thoát hơn 830 tỷ đồng xảy ra tại Ban quản lý Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên (TISCO) ra xét xử.

Thái Bình